



2020 yılı Huawei P40 Pro ve Samsung Galaxy S11'in savaşıyla mobil dünya adına oldukça ilginç geçecek. İki cihazın da görünüşleri, özellikle arka tarafta, neredeyse tamamen aynı olacak. Son zamanlarda S11'in bir periskop telefoto kameraya ve 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacağını duymuştuk. Genellikle Apple ile ilgili öngörülerde bulunan ünlü analist Ming-Chi Kuo şimdi P40 Pro'dan beklediğimiz detaya ışık tuttu.

Huawei P40 Pro Periskop Telefoto Kamera ile 10 Kat Zum Sunuyor

P40 Pro 10x optik zoom sunan ilk telefonlardan biri olacak. Bu özellik P30 Pro'nun tek prizmalı 5x zoom'lu lensi ile karşılaştırıldığında, bir prizma ve iki ayna kullanılarak başarılıyor. Bu işlev geniş görüş alanı ile eşleştirildiğinde, P40 Pro 8 MP çözünürlükte 10x zoom çekimine sahip olmuş oluyor. Bildirildiğine göre, lensin açıklığı f / 4.0 olacak.

Öte yandan Pro olmayan normal P40 sürümünde aynı zamanda bir periskop telefoto lens de bulunacak, ancak bu durumda sadece 5x optik zoom özelliği sunulacak. Galaxy S11 için yapılan söylentilere benzer olsa da, Samsung'un zoom'lu fotoğraflar söz konusu olduğunda çözünürlük anlamında Huawei'den daha üstün olacağı iddia ediliyor.





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