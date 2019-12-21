



iOS cihazınızın erişim noktası özelliği, zayıf Wi-Fi'a sahip bir konumdayken, masaüstünüzde veya dizüstünüzde internete erişmek istediğinizde yararlı olabilir. Kişisel erişim noktasını etkinleştirdiğinizde adı otomatik olarak telefonunuzun adı olacaktır. Ağlar listesinde bulmayı kolaylaştırmak adına, bu ismi kolayca tanıyacağınız başka bir isimle değiştirmeniz akıllıca olabilir. Peki nasıl yapılıyor?

iPhone'da Kişisel Erişim Noktası Adını Değiştirmek (Hotspot)

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Hızlıca kaydırın ve "Genel" i seçin.

Genel sayfasının en üstünde "Hakkında" yı seçin.

"Ad" ı seçin (yine bir sonraki sekmenin üstündedir).

iPhone'unuzda Hotspot'a hoşunuza giden bir ad verin ve "Bitti" yi seçin.

iPhone'unuzun adını ve de otomatik olarak kişisel erişim noktanızın adını değiştirdiniz. Artık akıllı telefonunuzun kişisel erişim noktasının adını değiştirmeyi öğrenmiş bulunuyorsunuz.

Diğer cihazlar ağınızı bu isimle görecektir, ve bunlara yalnızca kişisel erişim noktası ayarlarınızda belirtilen şifre ile erişilebilir. Bu yazımızda iPhone'da Hotspot ismi değiştirme adımlarına yer verdik.





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