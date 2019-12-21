iPhone'da Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Almak (iPad OS13, iOS 13)





iPhone ve iPad'te tam sayfa ekran görüntüsü almak için iOS 13'te izlemeniz gereken adımlara yer verdik. Tam sayfa ekran görüntüsü almak tek seferde olabildiğince fazla bilgiyi gösterebilmenizi sağlar. Sayfanın çeşitli bölümlerinin birden fazla ekranını yakalamak ve daha sonra birleştirmek gibi daha zahmetli çabalara girme ihtiyacını ortadan kaldırır. Tüm bunlar mevcut ekran görüntüsünü yakalama yöntemi kadar basittir.

iPhone'da Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Almak (iOS 13)

iOS 13 çalıştırıyorsanız veya iPad OS 13, denemek için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:

Ekranı yakalamak istediğiniz web sitesine gitmek için Safari'yi kullanın.

Ekran görüntüsü yakalama işlemini başlatmak için cihazın normal düğme kombinasyonunu kullanın. Face ID olmayan iOS 13'lü iPhone / iPad'lerde Güç + Home düğmesini, Face ID'li cihazlarda Sesi açma + Güç düğmelerini kullanabilirsiniz.

Ekran görüntüsü yakalandığında, size bir önizleme gösterilir. Bu önizlemeye dokunun ve ardından önizlemenin üst kısmındaki " Tam Sayfa " seçeneğini belirtin.

" seçeneğini belirtin. Kaydetmek ve devam etmek için Bitir düğmesine dokunun.

İşte bu kadar. Safari'de ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasının tam sayfa ekran görüntüsünü almanın en basit yolu budur.





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