Apple Watch'da Hey Siri'yi Açmak





Not: Devam etmeden önce, iPhone'unuzda 'Hey Siri'yi dinle' ve 'Siri için Ana Ekran Düğmesi' özelliklerini etkinleştirdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Bunu yapmadıysanız, bu özellikleri etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle, iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin.

Ardından, "Siri ve Ara" seçeneğine dokunun.

Gelen sayfada, yukarıda belirtilen özellikleri göreceksiniz. Özellikleri etkinleştirmek için her birinin yanındaki butonu kullanın.

Şimdi bunu yaptıktan sonra, WatchOS 4 çalıştıran Apple Watch'unuzda 'Hey Siri'yi ayarlayıp etkinleştirebilirsiniz.

Apple Watch'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin.

Ardından, Genel seçeneğine dokunun.

Şimdi "Siri" ye dokunun.

"Hey Siri" yi açmak için seçim düğmesine dokunun.

Hey Siri'yi artık Apple Watch'unuzda kullanmak istemiyorsanız, buraya geri dönüp özelliği kapatabilirsiniz.





Apple Watch'ta Siri Nasıl Etkinleştirilir?

Apple saatinizde Siri'yi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Bileğinizi kaldırın veya ekrana dokunun.

Sonra "Hey Siri" deyin ve komutunuzu Siri'ye söyleyin.

Apple Watch'ta Digital Crown Kullanarak Siri'yi Etkinleştirme

Apple Watch'unuzun Digital Crown tuşunu basılı tutun.

Dinleme göstergesini görür görmez, komutunuzu Siri'ye söyleyin ve ardından Digital Crown'ı serbest bırakın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum