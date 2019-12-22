iPad'de Dosyalar Nasıl Kullanılır? (File App)





Bulut servislerini Dosyalar uygulamasına bağlama

Dosya uygulamasını açın. iCloud Drive, OneDrive, Google Drive, Dropbox ve Box dahil olmak üzere çok sayıda çevrimiçi dosya depolama hizmetine erişim sağlayın.

Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun ve menüden Düzenle'yi seçin.

Eklemek istediğiniz tüm çevrimiçi servisler için kutucukları etkinleştirin.

Bu noktada, hamburger simgesini kullanarak konumların sırasını yukarı veya aşağı sürükleyerek de değiştirebilirsiniz.

Bitti'ye dokunun.

Harici aygıtları bağlama

iOS ve iPadOS'un en son sürümleriyle bir USB çubuğuna, bir SD karta veya harici bir sabit sürücüye bağlanabilirsiniz. Bunu yapmak için, doğru adaptör kablosunu kullanarak aygıtı veya sürücüyü iPhone veya iPad'inize fiziksel olarak bağlamanız yeterlidir.

Bir ağ sunucusuna bağlanma

iOS 13 ve iPadOS'ta bir ağ sunucusuna veya NAS'a da bağlanabilirsiniz. Dosyalar uygulamasını yapılandırmak için sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Ardından sunucuya bağlanmak için komuta dokunun. Sunucu adını veya IP adresini girin. Örneğin, AkıllıTelefon NAS'ta oturum açmak için smb: //AkillitelefonNAS.local yazılır. Ardından söz konusu cihazın kullanıcı adı ve şifresi girilir.

Araçları kullanarak renklendirin veya çizim yapın

Belirli dosya türlerini değiştirebilirsiniz. Bir fotoğraf veya başka bir görüntüyü düzenlemek için iOS 13'teki çizim ve renklendirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Dosyaları sıkıştırın ve açın

iOS 13 ve iPadOS'ta bir dosyayı sıkıştırabilir ve genişletebilirsiniz. Bir dosyayı veya klasörü sıkıştırmak için basılı tutun. Açılır menüden Daralt komutuna dokunun. Bu dosya veya klasör için bir ZIP arşivi oluşturulur.

Bir ZIP dosyasını açmak için dokunmanız yeterlidir. Alternatif olarak, dosyaya basılı tutup menüden seçebilirsiniz.

Dosya arama

iOS 13 ve iPadOS ile farklı konumlardaki dosyaları arayabilirsiniz. Üst taraftaki Ara alanına, istediğiniz dosya için bir kelime veya kelime öbeği yazın. Uygulamaları ve çeşitli yerleri tarar ve arama sonuçlarının bir listesini görüntüler.

Dosyalarınızı yönetin

Dosyaları kopyalayarak, taşıyarak veya silerek temel dosya yönetimini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıtlı klasörleri ve dosyaları görüntülemek için çevrimiçi depolama hizmetlerinizden birini açın. Menüden dosyayı kopyalayabilir, çoğaltabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz. Dosya türü hakkında bilgi alabilir, Hızlı Bakış'ı kullanarak önizleyebilir, işaretleyebilir, yeniden adlandırabilir ve paylaşabilirsiniz.

Birden çok dosyayı kontrol etme

Birden fazla dosyada işlem yapabilirsiniz; sağ üst köşedeki Seç bağlantısına veya sol üst köşedeki Tümünü seç bağlantısına dokunun. Sonra seçmek için her dosyaya dokunun. Ekranın altında, seçilen dosyayı paylaşmak, çoğaltmak, taşımak veya silmek için işlemler bulunur. Daha fazla işlevi görmek için Diğer bağlantısına dokunun.





Dosya paylaşma

Paylaş komutuna dokunduğunuzda iOS veya iPadOS'in paylaş işlevi açılır. Daha sonra dosyayı başka bir uygulamaya, kişiye veya hizmete gönderebilir veya dosyayı düzenlemek için etiketler ekleyebilirsiniz.

Dosyaları başka bir uygulamaya taşıma

Taşı komutuna dokunduğunuzda dosyayı başka bir klasöre veya başka bir konuma gönderebilirsiniz.

Dosyaları silme

Sil komutu dosyayı arşiv hizmetinden kaldırır. Bir dosyayı yanlışlıkla silerseniz endişelenmeyin. Yakın zamanda silinen tüm dosyaları görüntülemek için Dosyalar uygulamasının sol bölmesindeki Son zamanlarda silinenler klasörüne erişin dokunun.

Sık kullanılanları klasöre ekleme

Bir klasörü sık kullanılan klasörü yapabilirsiniz, böylece oradaki dosyalara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Sık kullandığınız bir klasörü içeren bir arşiv hizmeti açın. Klasöre basın ve menüden Sık Kullanılan'ı seçin.

Sürükle ve bırak

Klasör soldaki Sık Kullanılanlar bölümünde görünür. Birden çok klasörü Sık kullanılanlar olarak bu bölüme sürükleyerek ekleyebilirsiniz.

Son açılan dosyaları görüntüleme

Son olarak, en son eriştiğiniz dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Ekranın alt tarafında Son Kullanılanlar simgesine dokunun; son kullanılan dosyaları görüntüleyip kurtarabilirsiniz. Önceki görünüme dönmek için Göz at simgesine dokunun.

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