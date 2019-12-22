



Samsung Galaxy A7'nin baştan başlaması sorununu ele alıyoruz. Aşağıda kendiliğinden ve aniden kapanıp açılan Galaxy A7'de yapmanız gerekenlere yer verdik.

Samsung Galaxy A7 Kendiliğinden Baştan Başlıyor

Güç düğmesine basılı tutun ve Samsung Galaxy A7'nizi kapatın.

Samsung logosu görüntülendiğinde, varsa PIN kodu ekranı gelinceye dek güç düğmesi ile birlikte ses seviyesi azaltma düğmesini basılı tutun.

Samsung Galaxy A7'nizi sıfırlamak için gördüğünüz prosedürleri izleyin.

Samsung Galaxy A7'nizi fabrika ayarlarına sıfırlamayı denemeden kullanmadan önce, medya dosyaları ve kişiler dahil tüm verilerinizi yedeklediğinizden emin olun, çünkü sıfırlamadan sonra telefonunuzdaki tüm veriler silinir.

Bir Uygulama A7'yi Baştan Başlatıyor Olabilir

Güvenli mod, Samsung Galaxy A7'nizdeki hataları daha iyi çözümlemenize yardımcı olur. Bu mod uygulamaları güvenli bir şekilde kaldırmanıza, çalışmayan uygulamaları tespit etmenize ve telefonunuzu yeniden başlatıldığında düzeltmenize olanak tanıyan yararlı bir moddur. A7'de Güvenli Mod'a girmek için aşağıdaki adımları izleyin





Samsung Galaxy A7'yi tamamen kapatın.

Ardından akıllı telefonu yeniden başlatmak için açma / kapama düğmesini basılı tutun.

Ekran etkinleştirildikten ve Samsung başlangıç ​​logosu görüntülendikten sonra, hemen ses kısma düğmesini basılı tutun.

Sol altta artık "Güvenli Mod" bulunan bir ekranda olmalısınız.

Bu modda A7 baştan başlamıyorsa o halde şüpheli uygulamaları kaldırın ya da cihazınızı sıfırlayarak sorunu çözün.

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