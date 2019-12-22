



Galaxy Note 9'da alarm saatinizi ihtiyaçlarınıza göre düzenlemenizi sağlayan birçok farklı seçenek vardır. Bu seçeneklere erişmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Samsung Galaxy Note 9'da Alarmı Düzenlemek ve Silmek

Galaxy Note 9'unuzun uygulama menüsüne gidin ve Alarm uygulamasını başlatın.

Ardından, Oluştur'a dokunun.

Aşağıda alarmınızı özelleştirmek için kullanabileceğiniz farklı seçenekler bulunmaktadır.

Alarm tekrarı : Bu seçenekle, alarmınızın ne sıklıkta tekrarlanacağını ayarlayabilir ve alarmın çalmasını istediğiniz belirli günleri seçebilirsiniz.

: Bu seçenekle, alarmınızın ne sıklıkta tekrarlanacağını ayarlayabilir ve alarmın çalmasını istediğiniz belirli günleri seçebilirsiniz. Alarm türü : Bu seçenek altında üç seçenek daha var. Titreşim, Ses veya her ikisini birlikte içerirler. İstediğiniz birini seçin.

: Bu seçenek altında üç seçenek daha var. Titreşim, Ses veya her ikisini birlikte içerirler. İstediğiniz birini seçin. Zaman : Bu seçeneğe girdiğinizde, alarmınızın çaldığı saati ve ardından dakikayı değiştirmek için saat seçeneğinde gezinebilirsiniz.

: Bu seçeneğe girdiğinizde, alarmınızın çaldığı saati ve ardından dakikayı değiştirmek için saat seçeneğinde gezinebilirsiniz. Alarm Ses Seviyesi : Kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek alarmınızın ses seviyesini artırın veya azaltın.

: Kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek alarmınızın ses seviyesini artırın veya azaltın. Alarm Tonu : Burada, alarm çalarken telefonunuzun çalmasını istediğiniz sesi seçebilirsiniz.

: Burada, alarm çalarken telefonunuzun çalmasını istediğiniz sesi seçebilirsiniz. İsim : Bu işlev özellikle alarmlarınız arasında ayrım yapmaya yardımcı olduğundan birden fazla alarmınız olduğunda önemlidir. Alarmı ne için ayarladığınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

: Bu işlev özellikle alarmlarınız arasında ayrım yapmaya yardımcı olduğundan birden fazla alarmınız olduğunda önemlidir. Alarmı ne için ayarladığınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır. Erteleme: Bu seçenek, alarmınızın erteleme aralığını 3-30 dakika arasında değiştirir.

Alarmın 10 defaya kadar tekrarlanmasını da sağlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 9'da Alarm için Erteleme Kurmak

Ertelemeyi etkinleştirmek için "zz" simgesini basılı tutup herhangi bir yönde kaydırmanız yeterlidir. Alarmınızı çalmadan önce ayarlamak için Alarm ayarlarına da gidebilirsiniz.





Alarmlar Nasıl Silinir?

Bir alarmı silmek için Alarm menüsüne gidin. Silmek istediğiniz alarma ilerleyin. Üzerine uzunca dokunun. Ardından, Sil üzerine dokunun.

Bu yazımızda Note 9'da bilinmesi gereken alarm adımlarına yer verdik.

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