



Samsung Galaxy S9'da siyah ekran sorunuyla başa çıkmanın kesin yolu cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Bu kılavuz, Samsung Galaxy S9'unuzu fabrika ayarlarına nasıl sıfırlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak.

Samsung Galaxy S9'da Siyah Ekran Sorunu

S9 cihazınızı sıfırlamaya devam etmeden önce, sıfırlamadan sonra veri kaybını önlemek için tüm dosyalarınızı ve verilerinizi yedeklediğinizden emin olmalısınız.

Samsung Galaxy S9'u Kurtarma Modunda Başlatın

Cihazınızı Kurtarma Moduna almak için Samsung Galaxy S9'unuzdaki önyükleme işlemini başlatmanız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin.

Telefon titreşene kadar Samsung Galaxy S9'unuzun güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra bırakın.

Telefon Android Sistem Kurtarma Moduna geçene kadar Ana Ekran düğmesine ve Ses Kısma düğmesine basın.

Ardından, Önbellek Bölümünü (Cache) Sil seçeneğini görene kadar Sesi Kısma düğmesiyle Kurtarma modunda gezinin.

Güç düğmesini kullanarak seçeneği işaretleyin.

Bu adımla birlikte Galaxy S9'unuz yeniden başlayacak. Cihazınızın önbellek bölümü de silinecek. Verileriniz kaybolmayacak.





Cihazınızı sıfırladıktan sonra siyah ekran sorunu hala çözülmediyse, cihazınızı en yakın Samsung servis merkezine götürmenizi öneririz.

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