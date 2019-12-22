



Samsung telefonda Clipboard ya da Pano, telefonunuzda, kopyalanan metinleri geçici olarak kaydeden küçük bir yerdir. Kullandığınız kopyalama ve yapıştırma özelliği panoya bağlıdır. Çoğu telefonun yalnızca bir kopyalanmış metni barındırabilecek kapasitesi var, bu nedenle iki farklı metni kopyalamanız gerektiğinde, birini kopyalamanız ve başka bir kopyaya geri dönmeden önce yapıştırmanız gerekir.

Samsung Telefonda Kopyalanan Metinleri Görmek

Diğer bazı telefonlarda, en fazla 20 farklı metin için yer olur; böylece öncekini geçersiz kılmadan yeni bir metni kopyalamaya ve saklamaya devam edebilirsiniz. Her iki kopyalanmış metni de istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Samsung bu özelliği sunuyor.

Samsung Galaxy telefonlardaki clipboard adı verilen özelliğe iki şekilde erişilebilir. Burada her iki yönteme de bakacağız.

Panodan metin yapıştırmak istediğiniz alana gidin.

Samsung klavyesini açmak için açık alana dokunun.

Klavye arayüzünün sağ üst köşesinde bulunan yukarı bakan oka dokunun.

Pano'ya basın ve panoda depolanan kopyalanmış metinler gösterilecek.

İkinci yöntem biraz daha basit ve kolay erişilebilir. Aşağıdaki adımları takip ediniz.





Panoya kopyaladığınız bir metni yapıştırmak istediğiniz yere gelin.

Pano ve Yapıştırma seçeneklerini görene dek boş bir alana basılı tutun.

Kopyalanan tüm metinleri görmek için panoya dokunun.

Pano menüsünde kopyalanan metinleri de silebilirsiniz.

Şifreler veya PIN'ler gibi birçok hassas bilgiyi kopyalamış olmanız durumunda yararlıdır. Tek yapmanız gereken Tümünü Sil seçeneğini kullanmaktır. Bu yazımızda Samsung telefonda kopyalanan metnin panoya kaydedildiği ve oradan alınarak yapıştırıldığı adımları gösterdik.

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