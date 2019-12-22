



Bu özellik, telefon numaranızı kaydetmeyen kişilerin kısa mesajın sizden geldiğini bilmelerini kolaylaştırır. Giden her kısa mesajın altına ekstra kelimeler eklemenizi sağlayan İmza özelliği birçok kişiye iş mesajları gönderen ve her metinde profesyonel görünmek isteyen insanlar için de uygun.

Samsung Telefonda Mesaja İmza Eklemek

Üçüncü taraf bir uygulamaya gerek yoktur. Sadece tek bir uygulama kullanılır ve o da Samsung Keyboard'dur ve neredeyse tüm Samsung telefonlara önceden yüklenmiş olduğundan herkes için uygundur. Aşağıdaki adımları izleyerek Samsung Galaxy telefonda metin mesajlarına bir imza ekleyebilirsiniz.

İlk olarak, Ayarlar uygulamasını açın.

Dil ve Giriş'e gidin.

Samsung Klavye'yi / Keyboard seçin.

Aşağı kaydırın ve Metin Kısayollarını arayın.

Şimdi klavye uygulamanız için metin Kısayolu olarak kullanılacak bir metin dizesi komut dosyası eklemek için ekranın sağ üst köşesinde bulunan Ekle seçeneğine dokunun.

Hızlı Erişim Alanına ana imzadan önce gelecek bir sözcük girebilirsiniz. Örneğin, "İmza;" veya "Kimden" vb. gibi.

Ardından, Genişletilmiş Metin Alanına ana imza görevi görecek metni girin. Örneğin, "Saygılarımızla, Şirket İsmi" veya "Saygılarımla, İsim, Soyisim" vb gibi.

İmzanızı seçtiğinizde Kaydet düğmesine basabilirsiniz ve hepsi bu kadar. Bu yazımızda Samsung telefonda metin mesajına imza ekleme adımını gösterdik.





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