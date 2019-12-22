



Samsung telefonda Araç Modu otomobil kullanırken oldukça kullanışlıdır. Sürüş sırasında telefonunuzdaki bazı işlevlere erişmenizi ve bunları hızlıca kullanmanızı sağlar. Nadiren araç kullanıyorsanız araç modu sizin için uygun olmayabilir. Ancak, düzenli olarak sürüş yapıyorsunuz, araç modu kesinlikle işinize yarayacak.

Samsung'u Araç Modu'na Almak

Araç Modu ile telefonunuzu yerinden kaldırmadan kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken telefonunuza sesli komut vermek. Tıpkı bir telefon asistanında olduğu gibi, araba modunu açmak için "Merhaba Galaxy" diyerek başlıyorsunuz. Buradan artık telefonunuza belirli bir Konum için yol tarifleri vermesini söyleyebilir veya bir kişiyi arayabilirsiniz.

Araç Modu genellikle tüm yeni Samsung Galaxy cihazlarıyla önceden yüklenmiş olarak gelir, ancak bazı kullanıcılar cihazlarında araç modu özelliğini bulamıyor gibi görünüyor. Onlar arasındaysanız uygulamayı Galaxy app Store'dan indirebileceğinizi hatırlatalım. Galaxy App Store'dan cihazınıza araç modunu indirme adımlarını göstereceğiz.





Samsung'da Araba Modu Nasıl Açılır?

Samsung App Store'u bulun ve açın (Google Play Store değil)

Samsung telefonunuzda "Araç Modu" için arama yapın ve "Araç Modu" sonucunu seçin.

Yükle düğmesine basın ve yüklenmesini bekleyin.

Yükleme tamamlandıktan sonra Samsung App Store'dan çıkın ve uygulama çekmecenize veya ana ekranınıza geri dönün.

Şimdi, Araç Modu'nu kullanmak istediğinizde tek yapmanız gereken Araç Modu uygulamasını bulmak ve başlatmaktır. Samsung telefonunuz geri kalanı halleder.

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