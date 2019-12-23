Gmail Videosunu Android ve iPhone'a İndirmek





Gmail videosunu Android ve iPhone'a indirme işlemi hakkında bilmeniz gereken her şey aşağıda yer alıyor. Bu işlem bir tarayıcı aracılığıyla yapılabilir, ancak Gmail uygulaması aracılığıyla yapmak daha kolaydır. Sadece uygulamayı yükleyin ve talimatlara geçin.

Gmail'deki Videoyu iPhone'a İndirmek

Videolu e-postalarda "İndirmek için Tıklayın" seçeneği bulunur. Yalnız Gmail akıllı telefon uygulamasında video önizlemesi yoktur.

"İndirmek için Tıklayın" a dokunun ve açılır pencereden bir tarayıcı seçin. Videonun geçici olarak kaydedildiği bir bulut konumuna yönlendirileceksiniz. Bu durum sadece eğer ekli video bir e-posta için çok büyükse gerekli olur.

İndirme seçeneklerini görmek için göz atma çubuğunda "Paylaş" ı seçin. Dosyayı Dropbox'a veya Line Keep'e kaydetmeye, CloudApp'a göndermeye veya AirDrop aracılığıyla aktarmaya karar verebilirsiniz. E-postadan alınan videolar doğrudan film rulosuna indirilebilir.

Önizleme penceresinde açmak için dosyaya dokunun. Ardından, video başlığının yanındaki "Kaydet" i seçin. Ayrıca, klibi Google Drive'a kaydetme veya en sağda bulunan paylaş düğmesiyle Dosyalar gibi diğer hedeflere gönderme seçeneği de gösterilir.

Gmail Videosunu Android'e İndirmek

Android'de Gmail'den video indirme yöntemi, iPhone ile aynıdır. Bir kez daha e-postayı açar, video dosyasını seçer ve videoyu Galeri'ye kaydetmek için "İndir" e dokunursunuz. Video e-posta eki olarak gönderildiyse adımlar böyledir.

Eğer video iletinin içerisinde gelirse "Videoyu görüntüle" yi seçin ve ardından 3 dikey noktayı kullanarak "Diğer" i seçin. Diğer menüsünden "Kaydet" i seçin ve hepsi bu kadar.





Klip çok büyükse, bulut hizmetleri aracılığıyla indirmenin gerekli olduğunu unutmayın. Bu yazımızda Android ve iPhone telefonda Gmail videosunu indirme adımlarını gösterdik.