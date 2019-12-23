



Android, iOS ve iPad cihazlar için sunulan Google Play uygulaması, kullanıcıların çevrimdışı görüntülemek üzere indirdikleri filmleri ve TV dizilerini kütüphanelerinde görüntülemelerine olanak tanır. Google Play uygulaması, iOS kullanıcıları için uygulama içi satın alma işlemlerine olanak tanımıyor olsa da, iOS cihazınıza indirmek istediğiniz filmi web tarayıcısıyla satın alabiliyor veya kiralıyorsunuz.

Google Play Filmlerini Android ve iOS Telefona İndirmek

Android, iPhone veya iPad'de Google Play'den nasıl film indirebilirim?





Google Play uygulamasını açın veya mevcut değilse App Store'dan indirilmesini sağlayın.

Google bilgilerinizle oturum açın.

Sol üst köşede, Google Play menüsüne erişmek için üç yatay satırı seçin.

Menüden "Kütüphanem" i seçin.

İnternetsiz çevrimdışı izlemek üzere indirmek istiyorsanız, filmin kapak resminin sağ alt kısmındaki "indir" e dokunun. Cihazınızın kablosuz veya hücresel bir ağa bağlı olduğundan emin olun.

"İndirme" butonu görünmüyorsa, film başka cihaza indirilemiyor demektir. Google Play yalnızca kiralanan bir filmin başka bir cihaza indirilmesine izin verir. Devam etmeden önce diğer cihazdan değişiklikler yapmanız gerekebilir.

Film veya TV dizisi indirilmeye başlanacak. Tamamlandığında, ortada bir onay işareti görünür.

Android sahipleri, indirilen film ve diziler Menü> Ayarlar> İndirilenleri Yönet'e giderek bulabilirsiniz. iOS veya iPadOS sahipleri, indirilen film ve dizileri Menü> Yalnızca indirilenler'e giderek bulabilirsiniz.