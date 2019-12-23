Google hesaplarınız arasında geçiş yapabilmeniz için önce telefonunuza ek hesaplar eklemeniz gerekir. Bunu şu şekilde yapın:
Google Play Hesabını Değiştirmek
- Telefonunuzun ayarlarına gidin.
- Telefonunuza bağlı olarak "Hesaplar" veya "Kullanıcılar ve Hesaplar" ı ve ardından "Hesap Ekle" yi seçin.
- "Google" ı seçin. Bu noktada telefonunuzun PIN kodunu veya şifresini yeniden girmeniz istenebilir.
- Diğer Google hesabınızda oturum açın ve hesabınızı eklemek için talimatları izleyin.
- Daha fazla hesap hesap eklemek istiyorsanız işlemi tekrarlayın.
Google Play Hesabını Nasıl Değiştirebilirim?
Diğer Google hesabını telefonunuza ekleyseniz şimdi Play Store'da bu hesaplar arasında geçiş yapmak karmaşık değildir. Şunları yapın:
- Google Play uygulamasını başlatın ve ekranın sol üst köşesindeki 3 satırlı menü simgesine dokunun.
- Adınız ve e-posta adresiniz menünün üst kısmında görünecektir, aşağı oka basın.
- Kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
Bu yazımızda Android telefonda farklı Google Play Store hesapları arasında geçiş yapmayı gösterdik. Ayrıca yeni Play Store hesabı eklemeyi de anlattık.