



Google hesaplarınız arasında geçiş yapabilmeniz için önce telefonunuza ek hesaplar eklemeniz gerekir. Bunu şu şekilde yapın:

Google Play Hesabını Değiştirmek

Telefonunuzun ayarlarına gidin.

Telefonunuza bağlı olarak "Hesaplar" veya "Kullanıcılar ve Hesaplar" ı ve ardından "Hesap Ekle" yi seçin.

"Google" ı seçin. Bu noktada telefonunuzun PIN kodunu veya şifresini yeniden girmeniz istenebilir.

Diğer Google hesabınızda oturum açın ve hesabınızı eklemek için talimatları izleyin.

Daha fazla hesap hesap eklemek istiyorsanız işlemi tekrarlayın.

Google Play Hesabını Nasıl Değiştirebilirim?

Diğer Google hesabını telefonunuza ekleyseniz şimdi Play Store'da bu hesaplar arasında geçiş yapmak karmaşık değildir. Şunları yapın:





Google Play uygulamasını başlatın ve ekranın sol üst köşesindeki 3 satırlı menü simgesine dokunun.

Adınız ve e-posta adresiniz menünün üst kısmında görünecektir, aşağı oka basın.

Kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu yazımızda Android telefonda farklı Google Play Store hesapları arasında geçiş yapmayı gösterdik. Ayrıca yeni Play Store hesabı eklemeyi de anlattık.