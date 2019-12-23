iPhone, iPad'de Film ve Dizileri Cihazdan Silmek





iPhone ve iPad'inizdeki film ve dizileri özellikle silebilirsiniz. Bu yolla Ayarlar uygulamasından yararlanarak iPhone veya iPad'inizde önemli miktarda depolama alanını geri kazanmak mümkün.

Apple TV Filmlerini iPhone'dan veya iPad'den Nasıl Silebilirim?

Apple TV uygulamasını başlatın.

Ekranınızda aşağı doğru kaydırın ve "Kütüphane" yi seçin.

Kütüphane sekmesinde satın aldığınız bir filmi seçin. Bir onay işareti varsa, uygulama iOS aygıtınıza indirilmiş demektir. Onay işaretini seçin ve ardından silmek için "İndirmeyi Kaldır" ı seçin.

Filmi sildikten sonra, ileride bir kez daha indirmek üzere basabileceğiniz bulut simgesi görülecektir.

iPhone veya iPad'den Netflix Dizi/Filmlerini Silmek

Filmleri Netflix ve Amazon gibi doğrudan indirdiğiniz herhangi bir uygulamadan sorunsuz bir şekilde silebilirsiniz. Sadece aşağıdaki talimatlara uyun:





Uygulamayı başlatın.

Ekranda aşağıdan "İndirilenler" i seçin.

İndirilenler sayfasında, indirdiğiniz filmlerin bir listesi görünecektir. Silmek istediğiniz filmi bulun.

Netflix'te film/dizinin yanındaki onay işaretini seçin ve ardından "İndirmeyi sil" e dokunun.

Ayarlar Uygulaması ile iPhone veya iPad'den Film ve Dizi Silmek

İsterseniz, filmleri Ayarlar'dan da silebilirsiniz. Sadece: