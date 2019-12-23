iPhone'da En Gelişmiş Pusula Uygulamaları





iPhone'un kendi pusulası birçok görev için yeterli olabilir ancak çevrenize dair daha gelişmiş bilgilere ihtiyacınız olduğunda aşağıdaki en iyi iPhone pusula uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Altimetre GPS Pro

Mevcut pusula uygulamalarından bahsettiğinizde, Altimeter GPS Pro, pusula uygulamalarının çoğundan daha iyidir. Kendisini iyi bir navigasyon uygulaması yapan bazı özellikler de var. Hayal edebileceğinizden bile fazlasını başarıyor.

Bu özelliklerden biri uygulamanın beraberinde getirdiği harita çeşitleridir. Bu haritalar fotoğraf haritaları, standart yeryüzü haritaları ve hava haritalarını içerir. Haritalar, varış noktanıza ulaşırken size yardımcı olabilir.

Compass 55

Navigasyondan da fazlasını isteyenler Compass 55'e göz atabilir. Rotanız hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Tüm özellikler basit ve temiz bir arayüzde sunulmaktadır. iPhone için sunulan bu pusula uygulaması GPS koordinatlarına (farklı formatlarda mevcuttur) sahip. Eklediğiniz fotoğraf veya sesli not ile haritada işaretlediğiniz yeri daha kolay hatırlarsınız. Pusula rotanızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.





Smart Compass

Smart Compass basit görünebilir ama daha gelişmiş pusulalarda bulabileceğiniz bazı özelliklere sahip. Geliştirici, uygulamayı akılda basitlik anlayışı ile geliştirmiş. Gece modu, teleskop modu vb. özellikler içeren uygulamada ayarlayabileceğiniz farklı modlar var. Paylaşım seçeneğinin olduğu bir pro sürümü de bulunuyor ve entegre metal dedektörü işleviyle gelir.

Commander Compass

Commander Compass, kendisini tam özellikli bir pusula uygulaması yapan güçlü özelliklere sahip çok yönlü bir yazılım. İçinde birçok özelliğe sahip standart bir pusuladır. Kendinizi karadan navigasyonla sınırlamayın, aynı zamanda yıldızlar, ay veya güneş tarafından gezinmenin kapsamlı özelliğini kullanın. Commander Compass koordinatları farklı şekillerde görmenize izin verir; maksimum hız veya dikey hız, yükseklik, rota, hava akımı gibi. Çok güçlü ve işlevseldir.

Compass x

iPad uzun süre stok pusula uygulamasına sahip olmadı ancak bunun için Compass X alternatifimiz var. Hoş görünümlü bir arayüzü olan ve hem iPhone hem de iPad'de çalışan bu uygulamayı kullanabilirsiniz. iOS 9 veya üstünü çalıştıran herhangi bir cihaz bu uygulamayı yükleyebilir. iPod Touch buna dahil.