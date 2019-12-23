



Samsung şimdi Galaxy Note10 Lite'ı piyasaya sürüyor ve önde gelen sızıntı kaynaklarına göre akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini büyük oranda öğrenmiş bulunuyoruz. Telefonda 6,7 ​​inç Full HD+ ekran, Exynos 9810 yonga seti ve 25 W'a kadar hızlı şarj özelliğine sahip büyük bir 4.500 mAh pile sahip olacak.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Renk Seçenekleri

Note 10 Lite üçlü kamera gibi mevcut Samsung Galaxy Note 10'dan birçok özelliği ödünç alıyor ​​- f / 1.7 lensli 12 MP ve f / 2.2 lensli 12 MP ultra geniş açı ile 2x zoom ve f / 2.4 açıklık sunan 12 MP telefoto kamerası var. Bununla birlikte, mevcut amiral gemisinden asıl farkı tek özçekim kamerası olmasıdır — selfie kamera f / 2.0 lensli ve 32 MP çözünürlükte.

Cihaz Samsung'un aynı Infinity AMOLED panelini taşıyor, ancak bu sefer amiral gemisi varyantındaki gibi ultrasonik versiyonu değil, geleneksel optik parmak izi sensörünü içerecek. Diğer özellikler arasında 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve daha da fazla fotoğraf ve video depolamak için bir microSD yuvası bulunuyor.





Galaxy Note 10 Lite 163.7 x 76.1 x 8.7 mm ölçüsünde ve kalın tarafta. 198 gram ile yine ağır olacak. Telefonun bir ToF sensörüne sahip olup olmayacağına dair açıklama yok, ancak kameranın kare bir kurulumda olduğu zaten sızdırılmış render'lara bakıldığında görülebiliyor.

Galaxy Note cihazı olduğundan elbette bir S Pen ile geliyor. Diğer özellikler arasında Android 10, ve One UI 2 var. Ayrıca Bluetooth 5.0 sunacak ve beklenen fiyat 609 Avro olacak. Cihaz 10 Ocak'ta Avrupa'daki belirli pazarlarda piyasaya sürülecek. Türkiye buna dahil olabilir.