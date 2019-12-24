



5G veri ağları mobil cihazların geleceğini simgeliyor ve teknoloji tüm dünyada piyasaya sürülmeye başladıkça 2 ila 10 kat daha hızlı indirme hızına ulaşılacağı vaat ediliyor. Ancak küresel 5G ağları emekleme aşamasını henüz yeni geride bıraktı ve kapsama alanı bu aşamada dalgalı seyrediyor.

Etrafınızdaki Mevcut 5G Ağlarını Görün

Speedtest.net uygulamasının geliştiricileri olan Ookla tarafından sunulan yeni küresel 5G kapsama haritası, belirli bir yerdeki 5G ağlarını herhangi bir internet operatöründen canlı görüntülemenizi sağlıyor. Harita Türkiye dahil herkesin erişimine açık. Etrafınızdaki 5G ağlarını görmek için:

www.speedtest.net/ookla-5g-map adresine gidin.

5G ağlarını aramak istediğiniz konuma sürüklemek için haritayı kaydırın.

Kaç yerin 5G kapsama alanına sahip olduğunu ve bu ağları işleten markaları görüntülemek için baloncuğa dokunun.

Haritayı yakınlaştırmak için + kontrolünü kullanabilirsiniz.

Etkin 5G ağları olduğu görülen bir şehir ile ilgili ek bilgiler almak için balona bir kez daha dokunabilirsiniz.

Ookla, 5G izleme haritası her hafta doğrulanmış kamu kaynaklarından gelen (resmi operatör duyuruları gibi) 5G ağlarının kapsama alanına dair bilgileri kullanarak haritasını güncelliyor. Şirket ayrıca Speedtest.net uygulamasını kullanan kişilerden alınan kişisel veriler aracılığıyla 5G ağı haritasını güncelleyeceğini de açıkladı.





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