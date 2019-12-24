Gmail'de Posta Arşivleme Nedir?





Google Mail (Gmail), kuruluşundan bu yana en çok kullanılan posta hizmeti haline geldi. Gmail'in kullanımındaki ve kabulündeki hızlı artış Gmail hesabı oluşturma ve kullanma kolaylığında yatıyor. Gmail'in arşiv adında bir özelliği mevcut. Peki Gmail'de posta mesajını arşivleme ne işe yarıyor?

Gmail'de iletileri arşivleme

Temel olarak, Arşiv özelliğinin amacı Gelen kutunuza daha temiz, daha az dağınık ve düzenli bir görünüm kazandırmaktır. Daha temel bir ifadeyle, arşivleme bir e-postayı alıp, silinmeden saklanmaya devam edeceği gizli bir klasöre yerleştirmektir.

Arşivlenmiş postanın silinmiş postadan farkı nedir?

Bir postayı sildiğinizde, bunun tek bir anlamı vardır – artık o postayı istemiyorsunuzdur veya ona ihtiyacınız yoktur. Gmail'de posta mesajı iletisini arşivlemek ise farklıdır.

Postayı arşivlemeyi seçtiğinizde, temel olarak Gmail'e söylediğiniz şey; "Gmail, bu özel postanın gelen kutumu karıştırmasını istemiyorum. Şimdi ona ihtiyacım yok ancak silmek de istemiyorum. Bu yüzden sadece Arşiv klasörümde sakla".

Gmail'de bir postayı her sildiğinizde Gmail postayı hemen silmez. Bunun yerine, 30 gün boyunca saklanacağı Kutusu klasörüne gönderir ve ardından kurtarılmazsa kalıcı olarak silinir.





Diğer yandan bir postayı arşivlediğinizde, posta Gelen Kutunuzdan taşınır ve Arşiv klasöründe tutulur; gizli bir klasördür ve iletiler asla silimez. İstediğinizde postayı arşivden çıkarabilir ve gelen kutunuza geri gönderebilirsiniz.

Neden posta arşivleme?

Diyelim ki her meraklı gözün görmesini istemediğiniz kredi kartı bilgileri, banka bilgileri vb. gibi hassas veya kişisel bilgiler içeren bir postanız var, bunu arşivleyerek Gelen Kutunuzdan gizleyebilirsiniz. Bu şekilde, postanız silinmez ancak gizlenir. Ve böyle bir postanın var olduğunu sadece siz bilirsiniz.

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