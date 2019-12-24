Huawei Telefona Google Play Store Kurmak





Artık yeni Huawei telefon kullanıcıları cihazlarında Google Play Store'u bulamayacak. Telefonlarına Play Store'dan uygulama indirmek için başka yollar bulmak zorundalar. İşte o yöntemler.

YÖNTEM 1: Huawei Telefonlarda Google Play Store'u İndirme ve Yükleme

Huawei telefonunuzu açın

Uygulama çekmecesine gidin ve Ayarlar uygulamasını açın.

"Gelişmiş Ayarlar" a gidin.

Ardından, "Güvenlik" e ve ardından "Bilinmeyen Kaynaklardan İndirmeyi Etkinleştir" e dokunun.

"Bu dosya türü cihazınıza zarar verebilir" şeklinde bir bildirim gelmesi durumunda yok sayın, tamamen güvenlidir. Tamam'a dokunun.

Her birinin yanındaki bağlantılara tıklayarak aşağıda listelenen 3 dosyayı indirin.

Dosyaları indirmeyi tamamladığınızda Google Play Store uygulama dosyasını açın ve yükleyin.

Yükleme tamamlandıktan sonra, Google hesabınızı kullanarak Google Play Store'a giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

İndirmeniz gereken öğeler

İndir – Google Play Hizmetler

İndir – Google Play Store

İndir – Google Services Framework.

Şimdi Huawei telefonunuza indirdiğiniz Google Play Store dosyasını kullanarak Play Store mağazasını kurabilirsiniz ve mağazadan uygulama yüklemeye başlayabilirsiniz.

Not: Cihazınızı güncelledikten sonra Play Store mağazası silinebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için Google Play Store'u ve hizmetleri Google Installer adlı bir uygulamadan doğrudan yükleyebilir ve indirebilirsiniz.





Her ne kadar bu yöntemler işe yarasa da, APK kurulumunun Google'ın gözünde yasa dışı olduğunu unutmamalısınz. AkıllıTelefon olarak desteklemiyoruz.

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