



Google Drive, en güvenli ve kullanıcı dostu dosya depolama ve senkronizasyon hizmetlerinden biridir. Her şeyden önce, depolama planı satın alımları iade edilmez ve bu nedenle satın aldığınız depolama alanı aboneliğiniz iptal edildikten sonra bile aboneliğiniz boyunca sizde kalmaya devam edecektir. Peki iPhone'da ve Android telefonda Google Drive aboneliği nasıl iptal ediliyor?

iPhone ve Android Telefonda Google Drive Aboneliğini İptal Etmek

Aboneliğiniz sona erdikten sonra, depolama limitiniz ücretsiz düzeye döner. Google Drive, Google Fotoğraflar ve Gmail'deki tüm dosyalarınıza erişmeye devam edersiniz. Ancak, ücretsiz depolama alanı limitini geçemezsiniz.

Google Drive klasörünüz ile Drive'ım arasındaki senkronizasyon durur. Ancak pek depolama alanı kullanmadığından Google dokümanları oluşturmaya devam edebilirsiniz.

Yeni fotoğraf ve videoları yalnızca yüksek kalitede depolanacak şekilde yükleyebileceksiniz. Hesabınıza gelen tüm iletiler gönderene iade edilir.





Her şeyden önce iPhone'da veya Android telefonda herhangi bir web tarayıcısını başlatın ve Google Depolama sayfasına gidin (https://www.google.com/settings/storage).

Ardından, depolama alanı satın aldığınız Google hesabında oturum açmanız gerekir.

Şimdi hesabınız sol taraftaki kutuda görünmelidir.

Ardından, Aboneliği İptal Et seçeneğini seçin.

Aboneliğin sona ermesinden sonra depolama alanınızda yapılacak tüm değişiklikleri gözden geçirdiğinizden emin olun. Bu yazımızda Android ve iPhone telefonda Drive aboneliğini iptal ettik.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum