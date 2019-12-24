



App Store'dan kaldırılan uygulamalar yeniden indirilmek üzere tekrar görüntülenmezler. Peki, App Store'dan kaldırılmış bir uygulamayı nasıl yükleyebilirsiniz? Hadi bulalım:

iPhone'a App Store'da Olmayan Uygulamayı Kurmak

Eğer uygulama hala iPhone'unuzda mevcutsa iPhone'u PC'nize eşitleyerek uygulamanın bir kopyasını yedekleyebilirsiniz. Uygulama mağazadan çıkarıldığı için yeniden indirilmesi mümkün olmayacaktır. Şimdi silerseniz uygulama tekrar yüklenemez.

Ancak telefonunuzu senkronize ettikten sonra, satın alımlarınızı cihazdan PC'nize aktarabilirsiniz. Bu işlemde iTunes'a giderek şu öğelere dokunmanız yeterlidir:

Dosya.

Cihazlar.

Satın alma işlemlerini aktar – Bu işlem uygulamayı PC'nize taşır.

Arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinizden herhangi birinin PC'sinde silinen uygulamanın yedeği varsa, onlardan uygulamayı tekrar alabilirsiniz. Bunun için uygulamaların depolandığı klasöre gitmeleri yeterlidir.





Mac'te bu klasör Müzik> iTunes> iTunes Media> Mobil Uygulamalar'da olacak.

Windows'ta Müzikler > iTunes> iTunes Media> Mobil Uygulamalar'da göreceksiniz.

İstediğiniz uygulamayı bulunca kurulum dosyasını e-postayla gönderebilir veya bir USB sürücüsüne veya başka bir çıkarılabilir depolama ortamına kopyalayabilirsiniz. Uygulamayı iTunes'a veya sabit sürücünüzdeki Mobil Uygulamalar klasörüne sürükleyip bırakın. Uygulama hemen görülmezse iTunes'dan çıkın ve yeniden başlatın.

iPhone, iPod touch veya iPad'inizi bağlayın ve senkronize edin.

Uygulamalar sekmesine gidin ve uygulamayı arayın. "Yükle" ye dokunun. Ardından iOS aygıtınıza yüklemek için sağ alt kısımdaki "Uygula" ya dokunun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum