Gboard – Google Klavye'nin Çalışmaması ve Çözümü





Telefonunuza başka bir klavye (Huawei veya Samsung gibi) yüklüyse, sistem otomatik olarak Gboard'un çalışmaması veya çökmesi durumunda buna geri döner. Eğer böyle bir seçeneğiniz yoksa Gboard'un çalışmaması durumunda (klavyesiz kaldıysanız) aşağıdakileri yapın:

Uygulamayı PC Üzerinden Kurun

Cep telefonunuza yeni bir klavye uygulaması yüklemek için Google Play'in web sürümüne gitmeniz ve Yükle'yi tıklamanız yeterlidir. Google hesabınızla giriş yapmanız gerekir, ardından uygulama otomatik olarak indirilir ve cep telefonunuza yüklenir.

Verileri Temizlemeye Çalışın

Uygulamalar genellikle fabrika yapılandırmasında sorunsuz çalışırlar. Standart Gboard yapılandırmasını geri yüklemek için mevcut verileri Gboard'dan silerek kontrol edebilirsiniz.

Bunu yapmak için Android Ayarları – Uygulamalar – Gboard'a gidin ve Depolama bölümüne gidin. Burada, varsayılan yapılandırmayı geri yüklemek ve Gboard'un çalışmaması sorununu çözmek için hem önbelleği hem de verileri temizleyebilirsiniz.

Kararlı Sürümü Yeniden Yükleyin

Sorun devam ederse her zaman Gboard'u yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Beta sürümünü kullanıyorsanız hataya daha az eğilimli olan en son kararlı sürümü yüklemek için beta programından çıkmanız önerilir.





Beta sürümünden çıkmak için Google Play'de Gboard sekmesine gidin ve Beta bölümünde Çıkış'a dokunun. Açılan pencerede kararınızı onaylayın. Tabii ki, Gboard'u manuel olarak kaldırıp yeniden yükleyene kadar hiçbir şey değişmeyecek.

Fiziksel Klavye Kullanma

Elinizde bir USB klavye varsa, telefonunuzun konektör türüne bağlı olarak USB OTG ve özel bir MicroUSB – USB veya USB – USB-C kablosu kullanarak klavyeyi telefonunuza bağlayabilirsiniz. Gboard'un çöktüğü ve çalışmadığı durumlarda klavyesiz kalan telefonlar için iyi bir çözümdür.

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