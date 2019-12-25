



Akıllı telefonlardan da eskiye uzanan emojiler ya da surat ifadeleri herkesce seviliyor. Yeni iOS sürümünün piyasaya sürülmesiyle birlikte, geçen yıl emojiye dair birkaç yeni özellik geldi; kayda değer özelliklerden biri, metin mesajını emojiye dönüştürme yeteneğiydi. Bu özelliği kullanabilmek için iPad / iPhone'un iOS 10 veya üstü sürümlerde çalışıyor olması gerekiyor.

iPhone, iPad'de Metin Mesajını Emojiye Dönüştürmek

Metninizi emojiye dönüştürmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Daha önce belirtildiği gibi en az iOS 10 çalıştıran iPhone veya iPad'inizde Mesajlar uygulamanızı başlatın

Mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçin

Klavyeyi görüntülemek için metin alanına dokunun

Emoji olarak göndermek istediğiniz metni yazın

Klavyenin alt kısmında, dünya düğmesine uzunca dokunun ve çıkan listeden emoji klavyesini seçin.

Bu noktada sadece uyumlu emojileri olan kelimeleri dönüştürebileceğinizi belirtelim; örneğin, "araba", "ev", "el" veya "bisiklet" gibi kelimeleri dönüştürebilirsiniz, "çimento" veya "sarı" gibi kelimelerin uyumlu emojileri yoktur.





Emojifiye edilebilen tüm kelimeler turuncu renkte görünür.

Bir emojiye dönüştürmek istediğiniz kelimeye dokunun ve anında nasıl değiştiğini görün. Bazı kelimelerin ev, araba vb. gibi birden fazla emojilere sahip olabileceğini unutmayın.

iPhone'da iMessage uygulamasında Metni Emoji Olarak Değiştirme

Turuncu renkte görünen tüm kelimeler için de aynısını yapın

Tüm uygun kelimeleri emoji yaptığınızda, mesajınızı her zamanki gibi gönderin.

Ayrıca, kelimeleri teker teker yazıp klavyenin üstündeki kelime önerileri kutusunda varsa emojiyi seçerek metninizi emojiye dönüştürebilirsiniz. Bu, önceki yöntemde olduğu gibi emoji kelimesini değiştirir.

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