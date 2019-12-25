



Bu yazıda iPhone'da Safari'yi sıfırlamak kullanılan 2 yolu vurgulayacağız. Biri Safari'nin içinden diğeri iPhone'un Ayarları üzerinden yapılacak.

iPhone'da Safari'yi Tarayıcı Üzerinden Sıfırlamak

Safari sayfasında, açık bir kitaba benzeyen simgeyi seçin.

Açılan menüde, saate benzeyen simgeye dokunun.

Sayfadaki "Temizle" yi seçin. Geçmişinizi, çerezlerinizi ve diğer verilerinizi farklı zaman dilimleri için temizleme seçenekleri görülür. "Tüm zamanlar" ı seçin.

iPhone'da Safari'yi Ayarlar Uygulamasından Sıfırlamak

iOS aygıtınızda Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Safari" yi arayın veya aşağı kaydırın ve açın.

Sayfanın alt kısmına yakın bir yerde, mavi renkli "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" yi seçin.

Bir bildirim görünür. "Geçmişi ve Verileri Temizle" yi seçin ve cihazın isteğinizi tamamlaması için bekleyin. İşlem gerçekleşir gerçekleşmez tüm verileriniz silinecek.

Verilerinizi temizleme düğmesi, veriler temizlenirken gri renge döner, ardından tamamlandığında maviye döner. Bu yazımızda iPhone'da Safari tarayıcıyı sıfırlama adımlarına değindik.





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