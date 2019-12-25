



En iddialı Samsung sızıntılarından birkaçına imza atmış olan Ice Universe, Samsung'un 2020'de en çok beklenen amiral gemisi cihazlarıyla ilgili beklenmedik üç sızıntı paylaştı. Bu sızıntılar gösteriyor ki Samsung Galaxy S20, önceki nesil Galaxy S10 serisine göre önemli bir yükseltme olacak. Bunun birkaç farklı nedeni var.

Samsung Galaxy Fold 2 Fotoğrafı Çıktı, Galaxy S11 Yerine S20 Gelebilir

Ice Universe son zamanlarda Galaxy Fold 2 söylentileriyle uyumlu olan, kapaklı tarzda katlanabilir bir akıllı telefonun fotoğrafını da yayımladı. Sızıntı, farklı bir ultra ince cam malzeme kullanan Fold 2 hakkındaki söylentilerin aslında doğru olduğunu göstermiş oldu. Bu şekilde ekran daha düz, daha ince ve Fold'un aksine daha az kırışıklığa sahip, çünkü plastik değil camdır.

Galaxy S20

December 24, 2019

Fotoğrafa daha yakından bakıldığında, UI Samsung'un One UI 2.0'ına benzeyen bir arayüz kullanıldığı görülüyor ve aynı zamanda ortalanmış bir delikli kamera tasarımı mevcut. Tabii ki, sahte olabilir, ancak ve Ice Universe Samsung ile ilgili ortaya attığı söylentiler konusunda nadiren yanılıyor.

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