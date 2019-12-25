Telefonda Kilit Ekranına İrtibat Numarası Eklemek





Çalınan ya da kaybolan telefonlar için yapılabilecek en iyi şeylerden biri kilit ekranına irtibat numarası, e-posta adresi veya gerçek adres bilgisi gibi bilgiler eklemektir. Böylece telefonu bulan iyi vatandaş size ulaşabilir.

Kilit Ekranında İrtibat Numarası Göstermek

Android'te

Android'in kilit ekranına irtibat bilgisi ekleme yöntemiyle başlayalım. Ayarlar'dan erişebilir:

Ayarlar menünüze gidin ve "Güvenlik" i seçin.

Sahip bilgileri'ni seçin. Hayati bilgilerinizi ekleyebileceğiniz bir ekran açılır.

Kilit ekranında Sahip bilgilerini göster'in yanındaki kutuyu işaretleyin.

Görünmesini istediğiniz bilgileri girin. Mesaj istediğiniz kadar kısa veya uzun olabilir ancak karakter kısıtlaması vardır. Sınırı aşmak, kilit ekranında metni keser, böylece olmasını istemezsiniz.

Geri düğmesini kullandığınızda kilit ekranınız yazdığınız bilgileri gösterir.

Android'te bu işlem bu kadar kolaydır. iPhone'a gelelim:

Over uygulaması

iPhone'da Over uygulamasını kullanacağız. Bu uygulama, kilit ekranınıza iletişim bilgileri eklemeyi çok kolay hale getiriyor. Android veya iPhone cihazınızda kullanılabilirdir. İletişim bilgisi görüntüsünü bilgisayar ortamında oluşturmayı gereksiz kılıyor. Doğrudan cihazınızdaki resimlerin üzerine irtibat numaranızı yerleştirin ve işlem tamam; resim düzenleme yazılımı gerekmez.





Bu uygulamayı kullanmak için:

Over uygulamasını App Store veya Play Store'dan indirin.

uygulamasını App Store veya Play Store'dan indirin. Bundan sonra, kilit ekranınız için en iyi görüntüyü bulmanız gerekir. Cihazınızın ekran boyutuna yakın herhangi bir şey seçin.

Görüntüyü bulduğunuzda Over uygulamasını açın.

Uygulamadan istediğiniz resmi bulun ve açın.

Görüntünün üstünde 2 kutu görünür. Metnin eklenmesini sağlayanı seçin. Bir imleç göreceksiniz ve metin yazmaya başlayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tüm bilgileri (cihazın size geri getirilmesini sağlayacak bilgiler) yazın. Bir e-posta adresi veya kullandığınız başka bir numara olabilir.

Metninizin rengini seçin.

Bitti'yi seçin.

Renk, yazı tipi, opaklık, iki yana yaslama ve satır boşluğunda ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Düzenlemeyi bitirir bitirmez, aynı menüden Kaydet'i seçin. Yeni duvar kağıdınız şimdi hazır ve kilit ekranına eklenebilir.

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