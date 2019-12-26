



Her iPhone ve iPad yerleşik olarak kelime tanımlama özelliği sunan bir özellik ile birlikte gelir. Bu kılavuzda, iPhone'larımızda ve iPad'lerimizde kelime tanımlarını aramak için kullanabileceğimiz iki yöntemi inceleyeceğiz.

iPhone, iPad'de Bir Kelimenin Tanımına Bakmak

Örneğin, arkadaşlarınızla takılıyor ve biri bilmediğiniz süslü bir kelime kullanıyorsa, iPhone'unuzu hızla açabilir ve tanımını görmek istediğiniz kelimeyi yazabilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone veya iPad'inizi alın ve kilit ekranında Bugün Görüntüsü'nü görüntülemek için sağa kaydırın.

Bugün Görüntüsü'nde tanımını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazın.

Ardından, arama sonuçlarınızın altına inin ve Sözlük bölümünü arayın.

Sözlük kutusuna dokunun ve yazdığınız kelimenin tam tanımı görünecektir.

Aşağıdaki resme bakarsanız, daha kelimeyi yazarken gelen öneriler olduğunu fark edeceksiniz. Siri, siz kelimeyi yazarken bazı kelime önerileri görüntüler. Ancak, bazen bu öneriler tutarsız olabilir. Yine de yukarıdaki çözüm güvenilirdir ve çoğu zaman çalışır. iPhone veya iPad'iniz internete bağlı olmadığında da çalışır.





Ekranda Gördüğünüz Kelimenin Tanımını Öğrenmek

Yukarıda baktığımız yöntem, kelimeyi yazmak istediğiniz durumlarda kullanışlıdır. Peki, kelimeyi iPhone veya iPad'inizdeki Safari veya Mail uygulaması gibi bir uygulamada gördüyseniz ne olacak? Bu gibi durumlarda kullanmak için çok daha iyi ve daha hızlı bir yöntem var, sadece aşağıdaki adımları izleyin.

Tanımını almak istediğiniz kelimeye basılı tutun. Bunu yaptığınızda, kelime vurgulanır ve kelimenin üstünde küçük bir menü görünür. Not: iPhone veya iPad'inizdeki tüm uygulamalar metin seçimi özelliğini desteklemez. Bulunduğunuz uygulama çalışmıyorsa, kelimenin tanımını aramak için yukarıdaki yöntemi kullanmalısınız.

Ardından, Ara'ya dokunun.

iPhone veya iPad'iniz farklı seçenekler sunacaktır. Bu seçenekler arasında Sözlük ilki olacak.

Kelimenin tam tanımını görüntülemek için Sözlük üzerine dokunun.

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