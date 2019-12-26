



iPhone, iPad'de bağladığınız harici Bluetooth klavyenin çalışma şeklini özelleştirebilir ve üzerindeki işlemleri farklılaştırabilirsiniz. Tuş tekrarını devre dışı bırakma gibi özellikleri düzenleyebilir; tuşa basma ve etkinleştirme zamanı arasındaki süreyi değiştirebilirsiniz. Ayrıca, klavyedeki bir tuşa her bastığınızda çıkan sesi düzenleyebilirsiniz. iPhone'unuzdaki Bluetooth klavyeyi özelleştirmek ve sayısız ince ayarlara erişmek için aşağıdaki adımları takip edin.

iPhone, iPad'de Bluetooth Klavyeyi Özelleştirmek

iPhone'unuzu açın ardından, Ayarlar uygulamasını açın.

"Genel" e dokunun.

Genel sekmesinde "Erişilebilirlik" seçeneğine dokunun.

Klavye seçeneğini bulun ve iPhone'unuzdaki klavye ayarlarını açmak için dokunun.

Klavye ayarlarında, "Donanım Klavyeleri" bölümünün altında üç seçenek görüntülenecektir. Bunlar "Tuş Tekrarı", "Yapışkan Tuşlar" ve "Yavaş Tuşlar" dır.

Etkinleştirmek için seçeneklerden herhangi birine dokunabilirsiniz. Daha sonra özelleştirebilirsiniz. Aşağıda her birinin neler yaptığı açıklanıyor.

iOS'de Tuş Tekrarlama Özelliği

Kontrol edeceğimiz ilk özellik Tuş Tekrarlama seçeneğidir. Tuş tekrarı seçeneğiyle, bir tuş basılı tutulduğunda karakterlerin girilme hızını ayarlayabilirsiniz. Tuş tekrar aralığını ayarlamak için, sırasıyla "+" veya "-" düğmesini kullanın. Ayrıca, bir tuş basılı tutulduğunda tuşların sürekli girilmemesi için devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS'de Yapışkan Tuşlar

Bir sonraki özellik, Yapışkan Tuşlar seçeneğinden bahsedeceğiz. Yapışkan tuşlar seçeneğiyle, CTRL, ALT, Shift ve Windows Logo tuşlarını basılı tutmak yerine yalnızca bir kez basarak kullanabilirsiniz. Shift tuşuna beş kez basarak özelliği klavyenizden de etkinleştirebilirsiniz.





iOS'de Yavaş Tuşlar: iPhone ve iPad'de Bluetooth Klavyeyi Özelleştirme

Son olarak, Yavaş Tuşlar seçeneğine bakacağız. Yavaş Tuşlar seçeneği ile, bir tuşun klavyede bastıktan sonra etkinleştirilmesi için geçecek süreyi ayarlayabilirsiniz. Zamanlamayı tuş tekrarı seçeneği gibi elle ayarlayabilirsiniz. Sırasıyla "+" veya "-" düğmelerini kullanarak artırabilir veya azaltabilirsiniz.

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