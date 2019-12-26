



Akıllı telefonlar ve tabletler daha da geliştikçe daha fazla çevre birimini destekler oldular. Dokunmatik ekran klavyesi sizin için yeterli değilse fiziksel klavyeye geçebilirsiniz. Taşınabilir ve kompakt bir şey istiyorsanız bluetooth klavye en iyisidir. Telefon ve tabletler için en iyi bluetooth klavyeler.

Telefon, Tablet İçin En İyi Kablosuz Bluetooth Klavyeler

Arteck HB030B Evrensel Kablosuz Klavye

Arteck Universal şık görünür ve neredeyse tüm Bluetooth cihazlarıyla çalışan ultra taşınabilir bir kablosuz klavyedir. Klavyenin tasarımında kullanılan malzeme, önde bulunan plastik fırçalanmış panel ile birleştiğinde güzel bir görünüm sağlayan anodize çinko alaşımıdır. Diğer klavyelerin çoğu tabletten veya telefondan güç kullanırken, bu kablosuz klavyenin altında, şarj edilebilir Li-Polimer pil bulunur ve bu da 2 saat şarj ile yaklaşık 6 ay kullanım sağlar.

Anker Ultra Compact Slim Bluetooth Klavye

Taşınabilirlik, Bluetooth klavyeler söz konusu olduğunda en çok aranılan özelliktir ve Anker Ultra bu konuda öne çıkıyor. Anker Ultra çok ince ve taşıması kolaydır. Boyutu standart bir klavyenin sadece 2 / 3'ü kadar olduğundan sırt çantanıza koyarken sorun yaşamayacaksınız. Taşınabilir tasarımın yanı sıra, altı aya kadar dayanabilen bir bataryaya sahiptir. Şarj işlemi yalnızca iki saat sürer. Mat kaplama sayesinde tuşların parmaklarınız üzerindeki etkisi başarılıdır.

Logitech K780 Çok Aygıtlı Kablosuz Klavye

Logitech, çeşitli bilgisayar çevre birimleri üretmesiyle tanınmaktadır ve şirket iyi ürünler tasarlar. Ucuz olmasa da, K780 fiyat değerine göre iyi bir telefon ve tablet Bluetooth klavyesidir. Geçiş yaparken tekrar eşleştirmeye gerek kalmadan birden fazla cihaz arasında özgürce kullanabilirsiniz. Yazmayı kolaylaştırmak için yükseltilmiş bir açıya sahip. Entegre sayısal tuş takımı ve geniş tuş takımları ile oluşturulmuş tam boyutlu bir klavyedir.





Microsoft Evrensel Katlanabilir Klavye

Telefon ve tablet için kablosuz bluetooth klavye denildiğinde Microsoft'un Evrensel Katlanabilir Klavyesi iPad, iPhone, Android, Windows tabletler ve telefonlarla uyumludur. Çok fazla güç tüketmeyen Bluetooth 4.0 teknolojisine dayanır. Hafiftir ve ultra incedir. Klavyeyi katladığınızda, kabaca bir cüzdan boyutunda oluyor. Tekrar kurmak içinse tek yapmanız gereken klavyeyi açmaktır. Klavye, tek bir şarjla 3 aya kadar dayanabilen şarj edilebilir bir pilden güç alıyor.

Bu yazımızda telefon ve tabletler için en iyi kablosuz Bluetooth klavyeleri paylaştık.

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