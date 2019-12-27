



MediaTek bugün hızlı bir basın toplantısına ev sahipliği yaptı ve 2020'de orta sınıf akıllı telefonlara güç vermesi amaçlanan Dimensity 800 yonga setini medya temsilcilerine tanıttı. Entegre 5G modeme sahip ve Dimension 1000 / L'den daha uygun fiyatlı bir çözüm olacak bu güçlü çipset Oppo Reno 3 akıllı telefonda bulunacak.

MediaTek Orta Sınıf Dimensity 800 ile Snapdragon'u Zora Sokuyor

Şirket herhangi bir özelliği açıklamadı, ancak platformun yeni yılın ilk günlerinde Las Vegas'taki CES 2020'de gösterileceğini duyurdu.

Beklentiler Dimensity 800'ün Kirin 800 serisi ve Qualcomm Snapdragon 7 serisi yonga setleri ile çalışan akıllı telefonlarla rekabet edeceği yönünde. Teknik özellik sayfası daha sonra açıklanacak olsa da, sunacağı modemi biliyoruz – bu yılın başlarında tanıtılan Helio M70 olacak. 4.7 Gbps indirme hızına ve 2.5 Gbps yükleme hızına ulaşan bu 5G modem hem SA hem de NSA ağlarını destekler ve NR 2 Bileşen Taşıyıcıya sahiptir.

Şu anda, yalnızca Dimensity 1000 / L yonga seti bu modeme sahip. SoC, dört Cortex-A77 ve dört Cortex-A55 çekirdeği içeriyor ve MediaTek, Cortex-A76 ünitelerini çalıştıran yonga setlerine kıyasla performans ve pil ömründe %20'ye kadar iyileşme vaat ediyor.





Bu doğru olsun ya da olmasın, Ocak ayında MediaTek yongalarıyla çalışan ilk telefonların piyasaya ne zaman çıkacağını göreceğiz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum