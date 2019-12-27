



Oppo bugün, Hangzhou, Çin'deki bir etkinlikte Reno3 serisini tanıttı ve bunun yanı sıra, şirket Oppo Enco Free olarak adlandırılan kablosuz kulaklıklarını da piyasaya sürdü.

Oppo Enco Free TWS Kulak İçi Kulaklık ile Gürültü Engelleme ve 25 Saat Pil Ömrü

Oppo Enco Free 13.4 mm dinamik sürücülere ve 16Hz – 20KHz frekans tepki aralığına sahip. Stüdyo kalitesinde ayrıntılı ses sunmak için çift manyetik devre ve kompozit diyaframla eşleştirilmiş bir FPC konumlandırma sistemine yer verilmiş.

Enco Free, yarım kulak içi bir tasarıma sahip ancak daha iyi uyum için üç farklı boyutta silikon uçlarla birlikte geliyor. Kulaklıkların her biri 4,6 gram ağırlığında ve IPX4 sertifikalı, böylece ter konusunda endişelenmenize gerek kalmadan egzersiz yaparken takabilirsiniz.

Enco Free, sesli aramayı destekliyor ve daha net aramalar için çift mikrofonlu ışın oluşturma teknolojisi ve AI gürültü önleme özelliğine sahip. Sol ve sağ kulaklara senkronize ses sunmak için binoral eşzamanlı Bluetooth iletimi de var ve Oppo minimum 120 ms gecikme vaat ediyor.

Oppo Enco Free, Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor ve 10 metrelik bir menzile sahip. 31 mAh pil ve USB-C bağlantı noktasından şarj desteğiyle %50 ses seviyesinde üç saatlik çağrı süresi ve beş saatlik müzik çalma elde edersiniz. 410 mAh pilli plastik şarj kutusuyla bu 15 saat arama ve 25 saat müzik çalma süresine çıkıyor.





Şarj kutusunun önünde bir LED göstergesi ve sağ tarafında bir eşleştirme düğmesi var. Kulaklıkları akıllı telefonunuzla eşleştirdiğinizde, şarj kutusunu açtığınız anda anında bağlanıyorlar.

Oppo Enco Free ayrıca müzik kontrolü için kaydırma hareketlerini de destekler. Ses seviyesini ayarlamak ve parçaları değiştirmek için parmağınızı sol ve sağ kulaklıklarda kaydırabilirsiniz. Bir aramayı cevaplamak veya müziği çalmak / duraklatmak için kulaklıklardan birine iki kez dokunabilirsiniz.

Enco Free üç renkte sunuluyor ve 31 Aralık'tan itibaren 100 $ / 90 € ile önce Çin'de satışa sunulacak. Türkiye'ye gelebilir.

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