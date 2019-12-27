Samsung Galaxy S10'da Dokunmatik Ekran İyi Çalışmıyor





Sorun yazılım sorunu olduğu sürece Samsung Galaxy S10'da dokunmatik ekran problemlerini çözmek kolaydır. Yazılımla ilgili olmadığında ise, bir profesyonel tarafından onarılmasını sağlamak tek seçenektir. S10 dokunmatik ekran sorununu nasıl düzeltebileceğiniz konusunda aşağıda listelenen adımlara bakın.

Fiziksel Hasarlara Bakın

Galaxy S10 dokunmatik ekranınız cihaz elinizden düştükten sonra arızalanmaya başladıysa ve gözle görülür fiziksel hasarlar varsa, aşağıdaki diğer çözüm seçenekleri herhangi bir yardım sunmaz. Düşürüldükten sonra ekran hasar görmüşse, hiçbir yazılım adımı ekranı geri getirmeyecektir. Yapmanız gereken, telefonun onarılabilmesi için yerel Samsung Servis Merkezine gitmektir. Sayısallaştırıcı gibi bazı kısımlar bulunduğundan ekranı değiştirmek oldukça zordur. En iyi ekran değişimi ekran aksamının tamamen değiştirilmesidir. Şanslıysanız ve anakartta görünür bir hasar yoksa, iyi bir ekran değişimi S10'daki sorununuzu çözecektir.

Ekran Koruyucuyu Temizleyin veya Çıkarın

S10 elinizden düşmediyse ve hiç hasar görmediyse, ekran koruyucunun sayısallaştırıcının hassasiyetini engelleyip engellemediğini kontrol edin. İlk olarak, ekranı temiz ve yumuşak bir bezle temizlemeye çalışın. İşe yaramazsa ekran koruyucuyu tamamen çıkarın. Umarız, bu sorunu çözecektir.

S10'u Yeniden Başlatın

İlk adımlar herhangi bir çözüm sağlamadıysa, standart yazılım sorun giderme işlemine başlama zamanı gelmiştir.





Güç + Sesi Kısma düğmelerini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Önyükleme Modu ekranının görünmesi için bekleyin.

Önyükleme Modu ekranından Normal Önyükleme'yi seçin. Ses düğmesi seçeneklerde gezinmek için kullanacağınız düğmedir. Güç düğmesi seçeneği seçmek için kullanılabilir.

Cihaz Yazılımının Güncel Olmasını Sağlayın

Bir sonraki yöntem, son güncellemelerin kurulunu olduğunu kontrol etmektir. Ayarlar altında güncellemeleri manuel olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Uygulamalarınız içinse Google Play Store'dan güncellemeleri manuel olarak kontrol etmenizi öneririz.

Tüm Ayarları Sıfırlamak

Ana ekranda, uygulamalar tepsisini başlatmak için boş bir yere kaydırın.

Genel Yönetim> Ayarları sıfırla'yı seçin.

PIN ayarlanmışsa, girin.

Ayarları sıfırla'yı seçin. Bu tamamlandığında, bir onay penceresi görünecektir.

S10'da dokunmatik ekran sorunu bunun ardından düzelmelidir.

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