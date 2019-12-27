



Samsung Note 9'da dokunmatik hassasiyeti sorununu ele alıyoruz. Bir telefonun ekranı belki de en önemli parçasıdır, bu yüzden hatalı davranmaya başladığında veya dokunuşların çalışması için ekstra sert basmanız gerektiğinde sorun olmaya başlar. Ekran hassasiyetini artırmanın doğrudan bir seçeneği veya belirli bir yolu yoktur, Samsung Galaxy Note 9 ekranınızı daha duyarlı hale getirmeye yarayan bazı ipuçları ve püf noktaları paylaşacağız.

Samsung Note 9'da Ekran Dokunmatik Hassasiyeti

Kılıfı Çıkarın

Bu durum genellikle çoğu akıllı telefondaki ekran hassasiyeti sorunları için geçerlidir. Kılıf, ekranın dört kenarına dokunuyorsa ve dokunuşlarınıza müdahale ediyorsa hassasiyeti etkileyebilir. Ayrıca, kılıfın çok sıkı olması dokunuşlarınıza müdahale edebilir. Bu yüzden kılıfı çıkarmak denemeniz gereken ilk şey olmalı. Samsung Note 9'da dokunmatik sorunu hala devam ederse sonraki adıma geçin.

Ekran Koruyucuyu Çıkarın

Samsung Note 9'a 2.5D veya 5D cam koruyucusu alarak cihazı daha iyi korumaya çalışmak anlaşılırdır ancak bu ekran koruyucusu bazen dokunmatik hassasiyetini etkiler. Örneğin telefon ekranı ile ekran koruyucusu arasında kalan hava girişleri ekran dokunmatik sorunlarına neden olabilir. Koruyucunun sorun olmadığından emin olmak için çıkarın ve telefonunuzu onsuz kullanmayı deneyin. Bu hamle sorunu çözerse, ekran koruyucu olmadan Note 9'u kullanmak veya daha kaliteli yeni bir tane almak zorunda kalacaksınız. Ancak, bu da işe yaramazsa, bir sonraki adıma geçin.





Yazılımınızı Güncelleyin

Yazılımınız güncel değilse ve cihazınız için mevcut bir güncelleme varsa, dokunmatik sorunu daha yeni bir güncellemede giderilmiş olabilir. Bazen dokunmatik hassasiyeti problemi yazılımla ilgili olabiliyor. Bu yüzden güncellemeleri kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu yapmak için Note 9'da Ayarlar >> Hakkında >> Yazılım >> Güncellemeleri Kontrol Et bölümüne gidin. Yeni bir güncelleme hakkında bildirim almışsanız hemen kurun.

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