2020'de iPhone, iPad'de Radyo Uygulamaları





2020'de iPhone ve iPad'de kullanabileceğiniz en iyi radyo uygulamalarını ele alıyoruz.

TuneIn Radio

TuneIn Radio, dünyanın dört bir yanından radyoları destekleyen, spor ve haberler hakkındaki güncellemeleri dinlemenizi sağlayan bir radyo uygulaması. Uygulama yaklaşık 100.000 radyo istasyonu sahiptir. Uygulama içi satın alımlar olmasına rağmen uygulamayı ücretsiz indirebilir ve kullanabilirsiniz. Özellikleri test etmek için ücretsiz olanı indirebilir ve hoşunuza giderse ücretli sürümü alarak premium özellikler elde edebilirsiniz. Uygulama, uygulamayı arabanıza bağlayabileceğiniz car play seçeneğine sahiptir. Uygulamanın sağladığı harika bir özellik de dinleyebileceğiniz yaklaşık 40.000 sesli kitaptır.

Jazz Radio

Smooth Jazz, Bebop, Vokal, Swing ve Big Band dahil olmak üzere farklı caz tarzlarında 35 kanala sahiptir. Favori kanalları kaydederek onlara kolayca erişebilir ve uyku modundayken uygulamanın otomatik uyuması için zamanlayıcısı ayarlayabilirsiniz. Premium sürümü satın almak reklamları kaldırır ve ses kalitesini artırır. Buna ek olarak Rock müzik için sunulan kardeş uygulamaya erişebilirsiniz.

iHeart Radio

iHeartRadio uygulaması içinde canlı yayın ve dijital radyo istasyonları vardır. Sayıları 800'dür. HeartRadio'da müzik, haber, podcast, spor, konuşma, komedi programlarına kadar çeşitli radyo içerikleri bulacaksınız. Bir şarkıyı veya sanatçıyı temel alan özel istasyonlar oluşturarak kanallarını kişiselleştirebilirsiniz. Uygulama ayrıca, duyduklarınıza göre içerik dinlemenizi sağlayan bir 'My Favorites Radio' istasyonu oluşturmanıza olanak tanır.





Pandora

Pandora, radyo benzeri muazzam deneyim sunuyor ve radyo severler arasında popüler. 5 üzerinden 4,8 puanlamaya sahiptir. Bu nedenle en iPhone, iPad radyo uygulamaları arasında olmayı hak ediyor. Temel sürümle, en sevdiğiniz sanatçılara, müziklere vb. dayalı 100'e kadar radyo istasyonuna erişim kazanıyorsunuz ancak ve reklam destekliler. Uygulama, aracınızın Bluetooth'una bağlandığınızda veya kulaklıklarınız ile dinlediğinizde yüksek kaliteli ses sunar.

MyTuner Radio

MyTuner Radio iPad ve iPhone için sunulan uygun başka bir radyo uygulaması. 2012 yılında çıktı ve bugün dünya çapında 50.000 radyo istasyonu veritabanına sahip. Radyo 200'den fazla ülkede birden fazla platformda çalışıyor. Servis ayrıca Apple TV, Apple Watch, Android ve web de çalışıyor. Bir milyondan fazla podcast'e erişmenizi sağlıyor. Uygulamanın en büyük dezavantajı, çevrimdışı dinleme işlevinin olmamasıdır. Premium sürüm reklamları kaldırır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum