



Telefonunuza uzun bir video kaydettikten sonra kontrol etmek için geri döndüğünüzde videonun iki veya daha fazla klibe bölündüğünü hiç fark ettiniz mi? Veya daha da kötüsü (nadiren de olsa) telefon bir noktada video kaydını durdurdu mu? Tahmin ettiğiniz üzere Android'in kaydettiği videolarda bir tür boyut sınırı var – 4 GB mutlak maksimum değerdir. Bu yüzden cep telefonlarımız uzun bir videoyu klipler halinde keserek bu sorunu çözmeye çalışır.

Android 11 Anlamsız Video Kayıt Sınırını Kaldırıyor

Bunun yarattığı birçok problem var. Öncelikle günümüzde 4 GB anlamsız bir limit. Zira 4 GB eşiğine ulaşmak için 10 dakikadan biraz daha uzun bir 4K video kaydetmeniz yeterli.

Bu nedenle, çoğu kullanıcı için günlük yaşamlarında uzun videolar çekmek problem haline gelebiliyor, özellikle de spor maçı, doğum günü hediyesi açma gibi uzun bir olayı kaydetmeye çalışıyorsanız veya telefonunuzla kısa filmler çekmeyi hayal ediyorsanız 4 GB'ın kesinlikle çok az olduğunu görürsünüz. Klipleri ayrı olarak bir uygulama veya bilgisayarınızdaki yazılım aracılığıyla birleştirmeniz gerekiyor.

Nihayet bu küçük ancak giderek büyüyen rahatsızlık Android 11 ile ortadan kalkabilecek. XDA Developers topluluğu yine en iyi yaptığı şeyi yapıyor ve Android kodları arasında dolaşarak yaklaşmakta olan yeni özellikleri ortaya çıkarıyorlar.





AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) dosyasında Android'in mpeg4writer özelliğinin daha önceki 32 bit'in aksine artık Android 11 ile 64 bit ofset kullanacağını belirten bir bilgiye rastlanmış. Kesin bir tavan değeri verilmese de bulgular bu video kayıt sınırı değerinin "önemli ölçüde" artacağını gösteriyor. Tahminler en az 32 GB video kayıt sınırının olacağı yönünde.

Özellikle 4K video meraklıları için sevindirici bir haber olduğu söylenebilir!

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