



Android'de hotspot özelliğiniz çalışmıyor veya hata veriyorsa aşağıda yer verilen adımlara göz atarak sorunu düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Ortada telefonunuzda hotspot'a dair bir yazılım sorunu olabilir. Asıl önemli olan donanım sorunu olmamasıdır.

Android Telefonda Hotspot'ın Çalışmaması

Durum ne olursa olsun, Android telefonda hotspot'ın çalışmaması sorununu düzeltmenize yardımcı olabilecek tüm adımlara yer vereceğiz.

Verileri Kontrol Edin

Bu aslında komik gelebilir ancak sık sık gözden kaçar; yapmanız gereken ilk şey aktif veri bağlantınız olup olmadığından emin olmaktır. Veri bağlantısı (3G/4G ya da WiFi) açık değilse hotspot asla çalışmaz.

Pil Tasarruf Modunu Devre Dışı Bırakın

Pil tasarrufu modu tasarruf etmek için arka planda çalışan uygulamaları durdurmaya yarar. Bu harika bir özellik olsa da, Android telefonda hotspot'ın tam kapasitede çalışmasını durduran ve soruna neden olan bir durumdur.

Android'i Güncelleyin

Cihazınızda güncelleme varsa, güncellemeyi mümkün olduğunca kısa sürede kurun. Cihazınızda hotspot'ı etkileyen bir sorun varsa telefon üreticiniz tarafından yeni güncellemede düzeltilmiş olabilir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Android telefonda hotspot sorunu karşısında son çaredir. Zira cihazınızdaki tüm dosyalarınızı ve ayarlarınızı sileceği için son çare olmalıdır. Cihazınızı sıfırlamadan önce önemli dosyalarınızı ve uygulamanızı yedeklemeyi unutmayın.





Yüklü Uygulamaları Kontrol Edin

Problemli bir uygulama, Android cihazınızdaki hotspot sorunundan sorumlu olabilir. Sadece bu sorunlu uygulamayı silmek en iyisi olsa da, yüklü çok sayıda uygulamanız varsa problemli olanı tespit etmek zor olacaktır. Bu yüzden önce cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve ardından yüklediğiniz uygulamaya dikkat etmeniz önerilir.

Markanızın Teknik Servisine Gidin

Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, kesinlikle yazılım sorunu değil donanım sorunu yaşıyorsunuz demektir. Cihazınızı telefon teknisyenine götürmeden önce dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.

Bu yazımızda Android'de WiFi internet paylaşma özelliği olan hotspot'ın çalışmaması problemini ve çözümlerini ele aldık.

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