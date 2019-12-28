



Samsung Galaxy S10 şarj olmuyor, bu problemi nasıl çözebilirim diye merak eden kullanıcılar için deneyebilecekleri birkaç çözüm adımına yer veriyoruz.

Samsung Galaxy S10 Şarj Olmuyor

Neyin S10'da şarj problemine yol açtığını bilmenin ilk bakışta kolay bir yolu yoktur. Ancak problemin nedenini daha iyi şekilde tanımlamak adına bazı sorun giderme adımlarını deneyebilirsiniz.

Yeniden Başlatmaya Zorlama

Herhangi bir telefonda uygulanabilen kullanışlı bir çözüm yoludur:

S10 cihazınız kapanana kadar Güç ve Ses Kısma tuşlarını basılı tutun. Dikkat: Önyükleme Modu ekranının görünmesi için birkaç saniye bekleyin.

Önyükleme Modu ekranına gelince, Normal Önyükleme'yi seçin.

Kullanılabilir seçenekler arasında geçiş yapmak için ses seviyesi tuşlarını ve seçmek için güç tuşunu kullanın.

Şarj Aksesuarlarınızı Kontrol Edin

Telefonunuzu yeniden başlatmak işe yaramadıysa, yapılacak bir sonraki şey şarj adaptörünün ve kablonun iyi çalışıp çalışmadığını görmektir. Birçok şarj sorununun nedenlerinden biri, bozuk şarj kablosu ve adaptörü kullanmaktır.





Şarj Portunuzu da Kontrol Edin

Şarj aksesuarlarınızda herhangi bir sorun olmadığından emin olduysanız, şarj portunuzu dikkatlice inceleyin. Bağlantı noktasının içinde kir veya tüy olmadığından emin olun. Şarj portunu kontrol etmek için büyüteç kullanabilirsiniz. İçeride kir yoksa o zaman bu iyi haber, aksi halde basınçlı hava kullanmanız gerekebilir.

Kablosuz Şarj Cihazı Kullanın

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra S10'un şarj olmaması sorunu devam ediyorsa kablosuz bir şarj cihazı kullanın. Eğer Galaxy S10'unuz hala kablosuz olarak şarj oluyorsa anakart tarafında ciddi bir sorun yok demektir. Sadece hızlı kablosuz şarjın kablo şarjından daha da yavaş olduğunu unutmayın.

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