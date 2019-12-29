



Amazon Echo Dot'ı fabrika ayarlarına sıfırlamak oldukça basittir. Cihazda sorunlar yaşıyorsanız endişelenmeyin, bu yazımızda Amazon Echo, Echo Dot, Gen 2 ve Gen 3'ü nasıl sıfırlayacağınızı göstereceğiz.

Amazon Echo Dot'ı (Amazon Echo) Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

Birinci nesil Amazon Echo ve Echo Dot aynı sıfırlama işlemini kullanır. Bir saniye sürer ve cihazı fabrikadan çıktığındaki haliyle geri yükler ve ilk kez açıldığı gibi davranır.

Echo Dot'ın prize takılı olduğundan emin olun

Echo Dot'ı ters çevirin ve sıfırlama düğmesini bulun. Bu küçük bir deliktir.

Sıfırlama düğmesine basmak ve ışık halkası turuncuya ve sonra maviye dönene kadar basılı tutmak için bir ataş veya güvenlik iğnesi – ince ve metal bir şey kullanın.

Sıfırlama düğmesini bırakın, Echo Dot yeniden başlatılır. Kurulum moduna girdiğinde turuncu ışığın yanıp söndüğünü görmelisiniz.

Echo Dot'ı Wi-Fi ağınıza bağlamak için Alexa uygulamasını kullanın ve ilk açışınızda yaptığınız gibi yapılandırın.

Amazon Echo Dot Gen 2'yi Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

Amazon Echo Dot Gen 2'de sıfırlama düğmesini kaldırarak işleri biraz değiştirdi. Bunun yerine, fabrika ayarlarını geri yüklemek için üst kısımdaki kontrolleri kullanmanız gerekir.





Amazon Echo Dot Gen 2'nin prize takılı olduğundan emin olun

Işık halkası turuncuya ve sonra maviye dönene kadar hem mikrofon hem de ses azaltma düğmelerini basılı tutun

Echo Dot'ın yeniden başlayabilmesi için düğmeleri bırakın. Yapılandırma modunu belirtmek için ışığın turuncuya döndüğünü görmelisiniz

Echo Dot'ı Wi-Fi ağınıza bağlamak ve kurmak için Alexa uygulamasını kullanın

Amazon Echo Dot Gen 3'ü Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi Amazon Echo Dot Gen 3 için biraz farklıdır. İşte Amazon Echo Dot Gen 3 fabrika ayarlarını geri yükleme adımları:

Action düğmesini 25 saniye basılı tutun (ışık halkası turuncuya ve sonra maviye dönecektir)

Işık halkasının sönmesini ve sonra tekrar turuncu renkte yanmaya başlamasını bekleyin (yapılandırma modu)

Artık WiFi'a bağlanıp Amazon Dot Gen 3'ü Amazon hesabınıza kaydedebilirsiniz

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum