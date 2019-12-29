



PC kullanıcılarının cihazlarında iMessage uygulamasını kullanmaları mümkün. Bunun birçok farklı nedeni olabilir. Normalde, iMessage iOS dışında başka bir platformda çalışmaz, ancak şükür ki bir çözüm var. Aslında, iki çözüm var. İzlenecek adımlar aşağıdadır.

Bilgisayarda iMessage Kullanmak (PC)

Bununla ilgili iki yol var ve size bunlardan bahsedeceğiz. Ne yazık ki, ilk yöntem hem PC hem de MacBook'a sahip olmanızı gerektiriyor. İkisine sahipseniz, aşağıdaki adımları izleyin, değilse ikinci yönteme geçin.

Chrome Uzantısını Kullanma

iMessage kurulu MacBook'u açın.

iMessage'ı kurmak istediğiniz PC'yi açın.

Hem MacBook hem de PC'de Chrome Tarayıcı'nın yüklü olduğundan emin olun. Değilse, her iki cihaza da indirin.

Chrome Web Mağazası'na gidin ve "Chrome Uzaktan Masaüstü"yü arayın veya sizi doğrudan Chrome Web Mağazası'na götürmesi çıkan sonuca tıklamanız yeterlidir.

Chrome Uzaktan Masaüstü'nü hem PC'nize hem de Macbook'unuza indirin ve PC'nizdeki Chrome Uzaktan Masaüstü'yü başlatın.

Şimdi Windows için Chrome Uzaktan Masaüstü Ana Bilgisayar Yükleyicisini PC'nize indirin ve PC'nizdeki Uzak Mac'i arayın.

PC ve Macbook arasında ekran paylaşımını başlatmak için Açık'ı seçin.

Bu kadar. Artık iMessage'a PC'nizden erişebilirsiniz.

iPadian'ı Kullanma

Bu ikinci yöntem oldukça basittir. iOS uygulamalarını PC'nizde çalıştırmanıza yardımcı olan iPadian adlı bir yazılım emülatörünü yüklemeniz yeterlidir.





İlk olarak, iPadian yazılımını PC'nize indirin ve çalıştırın.

Şartlar ve Koşulları kabul edin.

iPadian'da iMessage uygulamasını arayın.

Tıpkı önceki çözüm gibi, artık bilgisayarda iMessage kullanmaya başlarsınız.

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