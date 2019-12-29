



Huawei'in bir sonraki amiral gemisinin ön ve arka kısmına yakından göz atıyoruz. Çinli şirket kesinlikle kalabalığın arasından sıyrılmak için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor. P30 Pro'nun kavisli kenar ekranının yerini Huawei P40 Pro'da benzersiz bir dört kenarlı panel almış görünüyor, yani ekranın her bir tarafının ince kavisli olacağı anlamına geliyor.

Huawei P40 Pro'nun Gerçek Görüntüsü

Bu hamle ekranın köşelerini tamamen gizleyen yeni bir çerçeve tasarımı gerektiriyor. Bunun ekran kırılmalarını nasıl etkileyeceği ileride görülecek.

Bu render'ların gösterdiği başka bir öğe de ekranın sol üst köşesinde bulunan uzun kamera deliğidir. Bu yılki Huawei amiral gemilerinde yer alan çentiğin yerini alması bekleniyor ve muhtemelen normal bir selfie ve ultra geniş açılı bir alternatif kamera ile iki lens içerecek

Ekranın boyutuna gelince, söylentiler Huawei'in panelin boyutunu 6,5 inçten 6,7 inçe çıkarmayı planladığını öne sürmesine rağmen henüz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Ancak, yukarıda ve aşağıda kavisli kenarların bulunması, P40 ve P40 Pro'nun boyutlarının büyük ölçüde değişeceği anlamına gelebilir.

Beş arka kamera planlandığı bildiriliyor

Kesin kamera özellikleri henüz sızdırılmadı, ancak Huawei'in etkileyici bir Penta kamera düzeni planladığı anlaşılıyor. Modül en solda ana sensöre, ultra geniş açılı bir lense ve 10x optik zoom özellikli güncellenmiş bir periskop kameraya sahip olacak.

Sağ tarafta ise, bir LED flaş, gelişmiş portre çekimi için Time of Flight kamera ve 1x ile 10x zoom arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış bir telefoto lens bulunacak.





Ancak, kaynaklardan biri, büyük olasılıkla P40 Pro'da ultra geniş açılı kamera veya özel bir makro kamera alternatifi olacağını iddia ediyor.

Huawei P40 Pro özellikleri ve çıkış tarihi

Huawei P40 Pro, 2020 Mart'ının sonunda Paris, Fransa'da düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak duyurulacak. Premium amiral gemisine kıyasla daha ucuz olan Huawei P40 ve bütçe Huawei P40 lite da görülecek.

Teknik özelliklere gelince, telefon en az 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birlikte Kirin 990 5G yongaseti ile güçlendirilecek, ancak seçenekler de minimum 12GB / 256GB yapılandırma olabilir.

P40 Pro'nun Android 10 ve EMUI 10 çalıştıracağı onaylandı. Bununla birlikte, devam eden ABD hükümetinin ticaret yasağı nedeniyle Google'ın hizmetlerinin ve uygulamalarının garantisi yok.

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