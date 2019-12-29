



YouTube iMessage uygulamasıyla, son zamanlarda YouTube'da izlediğiniz videolara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz ve onları yine hızlıca karşıdaki kişiyle paylaşabilirsiniz. Sohbetinizden ayrılmak zorunda kalmadan YouTube videosu paylaşabilmek oldukça kullanışlıdır. Bu kılavuzda, özelliğin nasıl çalıştığını keşfedeceğiz.

iMessage'da YouTube Videosu Göndermenin Hızlı Yolu

En sevdiğiniz videoları iMessage'da arkadaşlarınızla paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone'unuzdaki Mesajlar uygulamasını açın.

Ardından App Store simgesine dokunun.

Daha sonra, diğer uygulamalar listesinden YouTube uygulamasını bulun ve üzerine dokunun (YouTube uygulamasını Uygulama Çekmecesi listesinde bulamazsanız, ekranınızın sağ tarafındaki Diğer düğmesine dokunun. Ardından Düzenle düğmesine dokunun ve YouTube'un yanındaki anahtarı etkinleştirin.)



Şimdi iPhone cihazınızdaki iMessage uygulaması üzerinden paylaşmak istediğiniz videoyu seçin.

Göndermek istediğiniz videoyu bulduğunuzda üzerine dokunun.

Gönder diyalog kutusuna dokunun.

İşte hepsi bu kadar.

Not: Videoyu gönderdiğiniz kişinin iPhone veya iPad'inde uygulama yüklü değilse, iletideki küçük bir resmi görür. Kişi üzerine dokunduğunda, uygulamayı iOS cihazına yüklemesi istenir.

Artık hem siz hem de arkadaşınız YouTube videosu bağlantısına dokunduğunda, iMessage uygulamasını kapatmak zorunda kalmadan videoyu uygulamadan oynatabilecek.





Kişi videoya dokunduğunda, ilgili video YouTube oynatma denetimleriyle birlikte tam ekran bir oynatıcıda açılır. Ayrıca kişiyi YouTube'a yönlendirmek için daha sonra izle düğmesini, önerilen videoları ve "uygulamayı aç" düğmesini görüntüler.

Alıcı video sesini kapatmak veya açmak istiyorsa, bunu ekranın sağ üst köşesindeki ses seviyesi simgesine dokunarak yapabilir. Satır içi videoları oynattığınızda varsayılan olarak sessiz açılırlar. Bu yüzden kişinin sesini açmak için ses simgesine dokunması gerekir.

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