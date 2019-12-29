iPhone'da iMessage Çalışmıyor, Nasıl Düzeltilir?





Apple iMessage sunucusunun kapalı olup olmadığını kontrol edin

İlk olasılık, iMessage protokolünü çalıştıran sunucunun kapalı olmasıdır. Nadirdir, ancak zaman zaman olur. Apple sunucularının durumunu görmek için https://www.apple.com/tr/support/systemstatus/ adresine gidebilirsiniz.

iMessage'ın açık ve doğru ayarlandığından emin olun

Ayarlar> Mesajlar'ı seçerek iMessage'ın mesaj gönderip göndermediğini yani iMessage'ın etkin olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca, telefonunuzun iMessage alacak şekilde ayarlandığından emin olun: Ayarlar> Mesajlar'a tekrar gidin ve Gönder ve al seçeneklerinde listelenen adresleri ve cep telefonu numaralarını kontrol edin.

iOS sisteminin güncel olup olmadığını kontrol edin

Yazılım güncel değilse hemen güncelleyin. iOS'in güncellenmiş bir sürümünün olup olmadığını (varsa indirin ve yükleyin) kontrol etmek için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.

Ağ ayarlarını kontrol edin

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya gidin. Bundan sonra WiFi şifrenizi tekrar girmeniz gerekecek.

Wi-Fi Yardımı'nı kapatmayı deneyin. Wi-Fi Yardımı, yerel WiFi ağından daha güçlüyse mobil sinyale geçer. Devre dışı bırakmak bazen işe yaradı. Ayarlar> Veri'yi açın ve Wi-Fi Yardımı açıksa kapatın.





Saat dilimi ayarlarını kontrol edin

Ayarlar> Genel> Tarih ve Saat'e gidin ve saat diliminizin otomatik olarak ayarlandığından emin olun. Otomatik'i AÇIK olarak ayarlayın. Bazı kullanıcılarda iMessage ile ilgili sorunları çözer. Özellikle çalışmaması sorununu.

Tüm ayarları sıfırlamak

Son çare olarak, genel bir sıfırlama yapabilirsiniz; Ayarlar'da Genel> Sıfırla'ya gidin.

Hala sorun yaşıyorsanız, muhtemelen Apple Store'a gitme zamanı gelmiş demektir.

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