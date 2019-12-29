



Xiaomi'nin geleneksel "Mi" serisi için hazırlanan sıradaki amiral gemisi hala gizemini koruyor. Şimdiye kadar şirketin kurucu ortağı ve başkanı Lin Bin'in sosyal medyada Mi 10 Pro'dan bahsettiğini gördük. Doğal olarak, muhtemel bir vanilya Mi 10 da olacak. Mi 10, Snapdragon 865'in açıklanmasından sonra duyurulmuştu ve muhtemelen bu çipseti kullanacak.

Xiaomi Mi 10 Dev Bir Batarya ve Şarj Hızıyla Geliyor

Weibo'dan gelen yeni bir söylenti, bu vanilya Xiaomi Mi 10'da 4,500 – 4,800 mAh aralığında bir pil olacağını söylüyor. Sızıntı özellikle pil kapasitesi ve şarj bilgilerine odaklanıyor.

Sızıntının kaynağında pil değerinin +-100 mAh değişebileceği belirtilmiş. Ancak tüm belirsizliklerle bile, bu rakamlar hala oldukça ilginç. Zira karşımızda iddialı pil ömrü sunan bir Android olacak.

Şarj tarafında Mi 10 Pro'nun pilini 35 dakikada %0 ila 100 arasında şarj edebileceği iddia ediliyor. Bu yeni nesil Xiaomi hızlı şarj teknolojisi kesinlikle ilginç ve muhtemelen bu yılın başlarında Çin'de onaylanan 66W (6A üzerinde 11V) Xiaomi şarj cihazı ile yakından ilgisi var.





Bu güç çıkış değeri, mevcut akıllı telefon şarj şampiyonu Oppo Reno Ace'in 65W adaptörü ile karşılaştırıldığında umut verici görünüyor. Bu cihaz da 4.000 mAh pilini sadece 28 dakika içinde tamamen dolduruyor. Tabii ki, Xiaomi'nin söylediği 35 dakikalık performanstan daha az ancak bu sayı Mi 10 Pro'a özgü şekilde düşük olabilir. Eğer normal Mi 10'un daha küçük bir bataryası varsa sıfırdan yüzde yüze daha hızlı dolacaktır.

Yeni Xiaomi Mi 10 ailesinin yanı sıra, Xiaomi'nin 66W kablolu şarj üzerindeki çalışmalarının 2020 ikinci yarıda netleşeceği düşünülüyor. Şirket ayrıca 50W kablosuz şarj çözümü üzerinde çalışıyor.

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