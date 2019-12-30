



Huawei ve ABD arasındaki devam eden sürtüşmeler Çin teknoloji devinin geleceğini risk altına soktu. Bununla birlikte Huawei asla çaresiz değildi. Aksine, Huawei ve yan kuruluşları eksiklerini fark ederek iki kat çalışmaya başladı. 5G altyapısına yönelik etkileyici çabalar, genişleme ve sözleşmelerin yanında akıllı TV'ler ve giyilebilir cihazlar gibi çeşitli teknoloji aksesuarları için agresif pazarlamalar gerçekleştirdiler. Ancak Huawei'in planları bundan çok daha ötesine uzanıyor ve Google'a alternatif olacak kadar etkileyici bir kapsama sahip.

Huawei'in Mobil Hizmetler 4.0 Çözümü Google'a Yaklaşıyor

Huawei bu süreçte yazılım tarafına çok büyük efor harcadı. Burada sadece Android alternatifi olarak hala büyük umut vaat eden şirketin HarmonyOS'undan bahsetmiyoruz. Huawei'in şu anki ve gelecekteki Android cihazlarında Google'dan kaynaklanan boşluğu doldurma çalışmaları takdire şayan. H

Huawei Mobil Hizmetler (HMS) 4.0 beta sürümü, 27 Aralık'ta bir Huawei Geliştirici Grupları (HDG) etkinliğinde açıklandı. Temel olarak Google'ın Mobil ve Play hizmetlerine alternatif olan beta sürümü yakında kullanıma sunulacak ve yeni özelliklerin yanı sıra mevcut özelliklerde büyük iyileştirmelerle dolu olacak.

Google ve Android İşlevselliğine Yaklaşılıyor

Huawei hesap hizmetleri, uygulama içi ödeme hizmetleri ve reklamcılık hizmetlerinin tümü işlevsellik yönünde önemli bir artışa imza atıyor. Akıllı öğrenme hizmetleri ve dinamik etiket yöneticisi hizmetleri gibi yeni heyecan verici yazılım paketleri ve yeni bir Güvenlik Algılama hizmeti var. Bu özellik sistem bütünlüğü, uygulama güvenliği, kötü amaçlı URL ve sahte kullanıcı algılama gibi işlevler vaat ediyor. Şirketin gizlilik konusundaki tutum ve imajı için gerekli bir çaba.





Huawei ayrıca, Push Kit bildirim ve iletişim hizmetinin son zamanlarda kullanıcılar arasında büyük ilgi gördüğünü ve şu anda kayıtlı 38.000'den fazla uygulamanın olduğunu ve günlük mesaj hacminin 30 milyarı aştığını belirtti. Birkaç gün önce, Huawei ve Honor CEO'su şirketin devam eden yazılım geliştirme çabaları ve özellikle 2020'nin sonuna kadar Google uygulamalarına alternatif oluşturma hedefi hakkında konuştular.

Söz konusu çabanın bir parçası olarak, hem Huawei hem de Honor Hindistan'daki en iyi 150 geliştiriciye ulaştı. İddiaya göre Huawei'in Android'e alternatif olması planı için 1 milyar dolarlık büyük bir fon desteği bulunuyor.

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