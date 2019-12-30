iPhone 11'i Kurtarma Modu'na Almak





Bir beta test kullanıcısı veya geliştiriciyseniz, en son iPhone modellerinden iPhone 11'i kullanırken sık sık kurtarma moduna girmeniz gerekebilir. iPhone 11'in normal şekilde çalışmasını engelleyen hatalarla karşılaşıldığında kurtarma modu kullanışlıdır.

iPhone 11'de Kurtarma Modu'na Girmek

iPhone 11 veya 11 Pro'da Kurtarma Modu'na nasıl girebileceğiniz konusunda adım adım talimatlar hazırladık.

Adım 1: Yapmanız gereken ilk şey, iPhone 11 veya iPhone 11 Pro'nuzu USB üzerinden bir bilgisayara bağlamaktır.

Adım 2: iTunes'u Windows bilgisayarınızda başlatın veya macOS Catalina çalıştıran Mac cihazınızda Finder penceresini açın.

Adım 3: Ses Açma düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Adım 4: Sesi Kısma düğmesine hızla basın ve bırakın.

Adım 5: Ekranda Lightning kablosu simgesini görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

Hepsi bu kadar — iPhone 11, iPhone 11 Pro'da Kurtarma Modu'na girdiniz.

Ürün yazılımının yeni bir güncellemesini yükledikten sonra, cihazınızdaki Kurtarma Modu'ndan çıkmak isteyebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız, bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.





iPhone 11'de Kurtarma Modu'ndan Çıkma

Adım 1: Sesi Açma düğmesine ve ardından Sesi Kısma düğmesine hızla basıp bırakın.

Adım 2: Apple logosu ekrana gelene kadar Yan düğmeyi basılı tutun. iPhone'unuz yeniden başlayacak ve tüm işlem bu kadar.

İşlem oldukça basit ve bir önceki iPhone XS'deki Kurtarma Modu'na girme adımlarına benziyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum