



iPhone'da Face ID'yi kapatmak için yapmanız gerekenlere değindik. Face ID'yi iPhone'da hem geçici hem de kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

iPhone'da Face ID'yi Geçici Olarak Kapatma

iPhone X, XR, XS veya 11 ve iPad Pro'da Face ID'yi geçici olarak hızlı bir şekilde devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Kilit ekranına gidin.

Şimdi, iPhone'da güç düğmesine beş kez hızlıca basın.

Güç Kapatma / SOS ekranı görünecektir. İptal düğmesine dokunun.

Şimdi ekran kilidini açmak ve Face ID'yi yeniden etkinleştirmek için iPhone'da parolayı girmeniz gerekecek.

Not: Bu yöntem iPhone veya iPad'inizdeki Touch ID'yi geçici olarak devre dışı bırakmak için de kullanılabilir.

iPhone'da Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma (Alternatif Yöntem)

Aşağıdaki yöntem, iPhone'da Face ID'yi geçici olarak devre dışı bırakmak için yukarıdaki yönteme alternatiftir. Bu şekilde ilerlediğinizde, şifre kodunu kullanarak cihazınızın kilidini de açmanız gerekir.





Öncelikle, iPhone'u yeniden başlatın.

Ardından, iPhone kilidini açmak için beş başarısız deneme yapın.

Şimdi iPhone X'inizi yeniden başlatmak için Uyandırma / Uyku ve ses seviyesi düğmelerini birkaç saniye basılı tutun.

Yeniden başlatıldığında, iPhone kilidini açmak için yalnızca parolayı kullanabilirsiniz.

iPhone'da Face ID'yi Tamamen Kapatmak

iPhone'da Face ID'yi tamamen kapatmak istiyorsanız, bunu da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

iPhone'da Ayarlar uygulamasını başlatın.

Face ID ve Parola seçeneğine dokunun.

Şimdi, "Face ID Kullan" a dokunun.

iPhone kilidini devre dışı bırakmak için başka herhangi bir seçeneğe dokunun.

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