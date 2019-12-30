



iPhone'da okundu bilgisini kapatabilirsiniz. iMessage mükemmel bir Apple mesajlaşma aracıdır. Bu özellik, diğer iOS aygıtlarına veri veya Wi-Fi kullanarak mesaj, resim ve dosyaları rahatça göndermenizi sağlıyor. Ayrıca, iletilerinizin başarıyla gönderildiği ve karşıdaki kişi tarafından okunduğu zamanla ilgili küçük bilgiler sunuyor.

iPhone'da Okundu Bilgisini Kapatmak

Mesajı gönderen kişiye mesajını okuduğunuzu bildirmek istediğinizde okundu bilgisi şaşırtıcı derecede kullanışlıdır. Ancak, birisinin mesajlarını okuduğunuzu bilmesini istemiyorsanız, can sıkıcı olabilir.

Kimsenin mesajlarını okuduğunuzu bilmesini istemiyorsanız, iPhone'unuzdaki okundu bilgisini devre dışı bırakmak mümkündür. Peki bu nasıl yapılıyor?





Okuma Bilgisini Nasıl Kapatabilirim?

iPhone'da Ayarlar uygulamasını başlatın.

Listenin altındaki "Mesajlar" ı seçin.

Devre dışı bırakmak için kaydırıcıyı "Okundu bilgisi Gönder" in sağına getirin. Kaydırıcı gri olursa, okundu bilgisi devre dışı bırakılır.

Tüm adımlar oldukça basit ve hızlıdır. Tekrar açmak için aynı adımları izlemeniz yeterli.

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