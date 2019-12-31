



iPad'de parlaklık ayarını normalde olduğundan daha da kısık bir seviyeye getirebilirsiniz. Bu işlemde adımlar Denetim Merkezi kaydırıcısı ile başlıyor.

iPad'de Parlaklığı Daha da Fazla Kısmak

Önce iPad'inizin genel parlaklığını azaltın. Bunu yapmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Denetim Merkezi'nize erişin. Ardından, ekranınızı karartmak için Parlaklık kaydırıcısını kullanın.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Erişilebilirlik" i seçin.

"Görüntü ve Metin Boyutu" nu seçin.

Düğmeyi sağa kaydırarak "Beyaz Noktayı Azalt" ı etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde yeşil renkte olacaktır.

"Beyaz Noktayı Azalt" ı etkinleştirdiğinizde, kaydırıcı görünür olur. Sağa kaydırdığınızda ekran ışığının daha da kısıldığını fark edeceksiniz.

iPad'in Ayarları Uygulaması Nasıl Açılır?

iPad'inizde Ayarlar'ı açmanın en hızlı yolu, Siri'yi etkinleştirmek için ana ekran düğmesine basılı tutmaktır ve ses asistanı etkinleştirilir etkinleştirilmez, "Ayarlar'ı Aç" demektir. Uygulamaları adıyla başlatmak, Siri'nin sunduğu çok verimli bir özellik.





Ayarlara veya diğer uygulamalara erişmenin bir başka hızlı yolu da Spotlight Arama adlı iOS evrensel arama özelliğidir. Parmağınızı ana ekrana yerleştirin ve aşağı kaydırın. Arama ekranında, giriş kutusuna "Ayarlar" yazın. Sonuçlardaki simgeyi seçin.

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