iPhone, iPad İçin E-Kitap Okuyucu Uygulamalar





iPhone, iPad için en iyi e-kitap uygulamalarını sıraladık. Bu e-kitap uygulamaları ile iOS cihazınızda kitap okumanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Marvin

Marvin, doğrudan kişisel kütüphanenizden okuma deneyimi sağlayan bir e-kitap uygulamasıdır. Calibre ile çalışan OPDS sunucusu görevi görür. Ücretsiz e-kitap sitesi arama işlevi var, böylece ücretsiz e-kitaplar bulabilirsiniz. Uygulamada bulunan diğer harika özellikler arasında ekstra ekran karartma ve gece okuması için Flux benzeri ekran rengini artırma, harika kopyalama araçları ve neredeyse sonsuz renk özelleştirme bulunuyor. Kitaplarınızı okuyan ve özetini veren yenilikçi bir özellik olan Deep View var. Marvin, Çizgi romanlar için CBX dosyalarını okuyabilir ve Siri destekli sesli kitaplar için TTS yüksek sesle okuma işlevi var. iPad, iPhone için en iyi e-kitap uygulamaları arasında.

Apple Kitaplar

Apple Books ya da Kitaplar varsayılan olarak her iPhone ve iPad cihazında bulunur. İçinde etkileyici bir eKitap kütüphanesi var. Suç-gerilim, bilim kurgu, fantezi, kısa öyküler, tarih, seyahat ve macera, politika ve daha pek çok farklı kitap türü arasından seçim yapabilirsiniz. İndirilen kitaplar iPad veya Mac'te okunabilir. Tüm içeriğinize Apple cihazlarınızdan erişilmesini sağlayan senkronizasyon özelliği var.

Amazon Kindle

iPhone veya iPad'inizde Kindle cihazı gibi bir şey istiyorsanız, Amazon Kindle uygulaması size bu hissi verecektir. Uygulama, Amazon'da satın aldığınız kitapları otomatik olarak görüntüler. Amazon Prime veya Kindle Unlimited'a abone olursanız, e-kitaplar doğrudan uygulamadan indirilebilir.





Scribd

Scribd'de geniş bir kitaplık kütüphanesi ve de sesli kitaplar var. Bu kitap kütüphanesi, kitapların kalitesi göz önüne alındığında Amazon gibi diğer kitaplarla eşittir. Araştırma kağıtları gibi diğer belgeler de Scribd'de mevcuttur. Scribd'de hoş görünümlü bir kullanıcı arayüzü bulursunuz. Scribd ayrıca Android'de de destekleniyor. Özellikle yavaş internet bağlantısı olan veya olmayan yerlerde kitabınızı çevrimdışı okumak için indirmenize izin verir.

tiReader

tiReader'da çok şey var. Normal bir e-Kitap okuyucusunun yaptığının daha fazlasını yapar. Uygulama, bir medyayı ek açıklama desteği ile görüntüler. İçinde fotoğraf görüntüleyici vardır. Yer imleri ve ek açıklamalarla DJVU dosyalarını ve sesli kitap oynatıcıyı destekler. Ek açıklama bu uygulamanın en önemli özelliği ve çok sağlam ve eksiksiz çalışıyor. Sadece temel bir e-kitap okuyucu istiyorsanız size göre olmayabilir zira bunaltıcı görünebilecek birçok özelliğe sahip. Yine en iyi iPhone, iPad e-kitap okuyucuları arasında.

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